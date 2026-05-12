Парк «Красная Пресня» в Москве закрывают на масштабную реконструкцию до весны 2027 года

Фото: mos.ru

Парк «Красная Пресня» закрывается на реконструкцию. Работы будут проводиться до весны 2027 года, сообщается в телеграм-канале места отдыха.

«В период с 12 мая 2026 года по 16 марта 2027 года территория парка будет закрыта для проведения работ по благоустройству территорий. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», — говорится на информационных табличках.

В администрации парка отметили, что культурно-досуговый центр на Мантулинской, 5, продолжит работу в штатном режиме. Массовые мероприятия на свежем воздухе перенесут в зону отдыха «Красногвардейские пруды».

В столице продолжается модернизация зеленых зон. Например, сейчас благоустройство проводится в парке Горького, а в декабре прошлого года после ремонта открылся парк «Сокольники».

