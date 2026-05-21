Фото: Пресс-служба РЕН ТВ

15 мая на телеканале РЕН ТВ вышло музыкальное шоу «Соль. Легенда», в котором российские музыканты соревнуются за статус «Легенды русской музыки». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы проекта.

Среди участников конкурса будут Uma2rman, Клава Кока, Mary Gu, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Денис Клявер, Леша Свик, Amirchik и Антон Токарев. В первом выпуске состязались друг с другом Люся Чеботина и Полина Гагарина.

Оценивать выступления артистов будет жюри, в которое среди прочих войдут продюсер Виктор Дробыш, певицы Юрия Савичева и Елка, рэпер Баста, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и актер Сергей Бурунов.

Певцы в шоу исполняют три песни — легендарный рок-хит, рок-версию собственного хита и кавер на песню одного из членов жюри. Победителя определят при участии зрителей.

В финале каждого эпизода программы выступят молодые альтернативные коллективы. Их отобрали в ходе всероссийского отбора. «Открывать новых музыкантов и давать им реальный старт в большой карьере — важная задача проекта», — поделились организаторы.

