В Москве задержали певицу Линду (Светлану Гейман) для допроса по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.



По этому делу проходят обыски в офисах, связанных с гендиректором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым, добавляет телеканал. Это офисы ООО «Профит» — второй компании Черкасова — и ООО «Компания Топ 7», которое принадлежит его жене.



Линду подозревают в том, что она вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни. Раньше эти права были у продюсера Максима Фадеева, утверждает телеграм-канал «112». «Обыски напрямую связаны с этим, именно с поддельными документами, с помощью которых директор ООО „Профит“ Шамова Дарья Алексеевна и Линда присвоили себе права Фадеева на песни Линды», — утверждает также источник «РЕН ТВ».



СМИ ранее сообщали о конфликте Линды и ее бывшего продюсера Максима Фадеева. Артистка говорила, что тот пытается запретить ей исполнять песни.