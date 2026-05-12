В Москве задержали певицу Линду

«Самый английский спор в истории»: Бенедикт Камбербатч поругался с велосипедистом в Лондоне
Топ-менеджера Binance Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам колонии
Кристофер Нолан подтвердил, что Лупита Нионго сыграет в «Одиссее» две роли
Фелисити Джонс сыграет Агату Кристи в фильме «Eleven Missing Days»
Leveldva Dvor откроет летний сезон 16 мая вечеринкой под открытым небом
Группа Måneskin планирует воссоединиться на фестивале в Сан-Ремо в 2027 году
Мишель Йео снимется в фильме «This Is My Time». Это ее первая роль на китайском за 8 лет
Аарон Пол появится в третьем сезоне «Фоллаута»
Парк «Красная Пресня» в Москве закрывают на масштабную реконструкцию до весны 2027 года
В Италии снимут фильм о создании картины «Однажды в Америке»
Spotify добавил для слушателей возможность посмотреть статистику за все время пользования сервисом
Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук
Charli XCX стала первым глобальным амбассадором бренда электроники Nothing
«Люди выбирают оригинал»: эксперт объяснил, почему россияне продолжают пользоваться сервисами Google
Показываем новый отрывок из боевика Гая Ричи «Грязные деньги» и ролик о героине Эйсы Гонсалес
Финн Вулфхард, Айо Эдебири и Брэдли Купер озвучат героев в мультфильме Пон Чжун Хо
Okko покажет финал Лиги чемпионов на стадионе в Москве
Опрос: 40% россиян называют себя трудоголиками
Пресс-секретаря комитета по культуре Петербурга осудили за хранение кокаина
Atom™, Derrick May и 404.zero: фестиваль Outline объявил полную программу основной сцены
Флоренс Пью сыграет главную роль в экранизации романа «Полночная библиотека»
Рэпера Ганвеста оштрафовали на 70 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
Сериал «Джек Ричер» продлили на пятый сезон
Эми Мадиган, Стив Бушеми и Бен Фостер снимутся в перезапуске «Секретных материалов»
Октавия Спенсер и Ханна Уоддингэм на первых кадрах сериала «Ride or Die»
В Москве закрылся ресторан «Шинок»
«Яндекс Лавка» откроет кафе в ЖК и бизнес-центрах
Синква Уоллс снимется в «Человеке завтрашнего дня» Джеймса Ганна

В Москве задержали певицу Линду

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: YouTube

В Москве задержали певицу Линду (Светлану Гейман) для допроса по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

По этому делу проходят обыски в офисах, связанных с гендиректором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым, добавляет телеканал. Это офисы ООО «Профит» — второй компании Черкасова — и ООО «Компания Топ 7», которое принадлежит его жене.

Линду подозревают в том, что она вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни. Раньше эти права были у продюсера Максима Фадеева, утверждает телеграм-канал «112». «Обыски напрямую связаны с этим, именно с поддельными документами, с помощью которых директор ООО „Профит“ Шамова Дарья Алексеевна и Линда присвоили себе права Фадеева на песни Линды», — утверждает также источник «РЕН ТВ».

СМИ ранее сообщали о конфликте Линды и ее бывшего продюсера Максима Фадеева. Артистка говорила, что тот пытается запретить ей исполнять песни.

Расскажите друзьям