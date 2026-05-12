Atom™, Derrick May и 404.zero: фестиваль Outline объявил полную программу основной сцены

«Самый английский спор в истории»: Бенедикт Камбербатч поругался с велосипедистом в Лондоне
Топ-менеджера Binance Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам колонии
Кристофер Нолан подтвердил, что Лупита Нионго сыграет в «Одиссее» две роли
Фелисити Джонс сыграет Агату Кристи в фильме «Eleven Missing Days»
Leveldva Dvor откроет летний сезон 16 мая вечеринкой под открытым небом
Группа Måneskin планирует воссоединиться на фестивале в Сан-Ремо в 2027 году
Мишель Йео снимется в фильме «This Is My Time». Это ее первая роль на китайском за 8 лет
Аарон Пол появится в третьем сезоне «Фоллаута»
Парк «Красная Пресня» в Москве закрывают на масштабную реконструкцию до весны 2027 года
В Италии снимут фильм о создании картины «Однажды в Америке»
Spotify добавил для слушателей возможность посмотреть статистику за все время пользования сервисом
Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук
Charli XCX стала первым глобальным амбассадором бренда электроники Nothing
«Люди выбирают оригинал»: эксперт объяснил, почему россияне продолжают пользоваться сервисами Google
Показываем новый отрывок из боевика Гая Ричи «Грязные деньги» и ролик о героине Эйсы Гонсалес
Финн Вулфхард, Айо Эдебири и Брэдли Купер озвучат героев в мультфильме Пон Чжун Хо
В Москве задержали певицу Линду
Okko покажет финал Лиги чемпионов на стадионе в Москве
Опрос: 40% россиян называют себя трудоголиками
Пресс-секретаря комитета по культуре Петербурга осудили за хранение кокаина
Флоренс Пью сыграет главную роль в экранизации романа «Полночная библиотека»
Рэпера Ганвеста оштрафовали на 70 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
Сериал «Джек Ричер» продлили на пятый сезон
Эми Мадиган, Стив Бушеми и Бен Фостер снимутся в перезапуске «Секретных материалов»
Октавия Спенсер и Ханна Уоддингэм на первых кадрах сериала «Ride or Die»
В Москве закрылся ресторан «Шинок»
«Яндекс Лавка» откроет кафе в ЖК и бизнес-центрах
Синква Уоллс снимется в «Человеке завтрашнего дня» Джеймса Ганна

Atom™, Derrick May и 404.zero: фестиваль Outline объявил полную программу основной сцены

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Outline

Фестиваль Outline, который пройдет с 21 по 27 июля в районе города Талдом, объявил вторую волну артистов, а также подвел итоги конкурса на участие в художественной программе.

Главная сцена заработает 23 июля. В хедлайнерах — Atom™ (он же Уве Шмидт) с программой «Exotrax», пионер детройтской сцены Derrick May, петербургский дуэт 404.zero с техно-программой, техно-поэзия и электронный артхаус от Tesla, Locked Club, резиденты Kontrkult, а также Sestrica и Poima.

В субботу выступят Хаски, Icegergert с новым альбомом «Глаз Бога», Soft Blade, Mirèle, Размаха и «Два обреза», Алексей Ховалыг, «Дышать», «Озера», The Bathroom Producers, Вентоулин, Tremakasi и Grad!ent.

1/3
© Outline
2/3
© Outline
3/3
© Outline

Outline также подвел итоги конкурса на участие в художественной программе. Из 250 заявок отобрали 19 проектов. Среди победителей — Антон Левдиков, Анастасия Бровко, Эльвин Саʼан, Boorluck, Михаил Чулов, WHSDDY, «Дом Создателей», «торф», «-.618», Gutor Production, арт-группировка «Светлана», Sensonica, Labsha и другие. Два проекта («Очаг» от DA ll AD и «Удильщик» от Shum) перенесли на следующий год.

Outline 2026
Концерт / 21 июля
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям