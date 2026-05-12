Atom™, Derrick May и 404.zero: фестиваль Outline объявил полную программу основной сцены

Outline также подвел итоги конкурса на участие в художественной программе. Из 250 заявок отобрали 19 проектов. Среди победителей — Антон Левдиков, Анастасия Бровко, Эльвин Саʼан, Boorluck, Михаил Чулов, WHSDDY, «Дом Создателей», «торф», «-.618», Gutor Production, арт-группировка «Светлана», Sensonica, Labsha и другие. Два проекта («Очаг» от DA ll AD и «Удильщик» от Shum) перенесли на следующий год.