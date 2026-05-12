Флоренс Пью сыграет главную роль в экранизации романа «Полночная библиотека»

Флоренс Пью исполнит главную роль в фэнтези-драме «Полночная библиотека» — экранизации одноименного романа Мэтта Хейга. Об этом пишет Deadline. Актриса также выступит продюсером проекта.
Режиссером фильма станет Гарт Дэвис, снявший драму «Лев». Пью сыграет Нору Сид — женщину, которая после тяжелого кризиса попадает в таинственную библиотеку. Там каждая книга открывает ей одну из альтернативных версий ее собственной жизни. Нора может увидеть, что произошло бы, соверши она в прошлом другой выбор.
Сценарий написали Лора Уэйд, работавшая над сериалом «Соперники», и Ник Пейн, автор фильма «Время жить». Сам Хейг выступит исполнительным продюсером.
Роман «Полночная библиотека» вышел в 2020 году. Книга разошлась тиражом 15 млн экземпляров и была переведена на 56 языков.
Проектом занимаются Studiocanal и Blueprint Pictures. Фильм планируют запустить в предпродакшен этой осенью, а съемки должны стартовать в начале 2027 года.