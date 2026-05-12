Рэпера Ганвеста оштрафовали на 70 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Руслана Гоминова (Ганвеста) на 70 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в песнях. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
В суде рассказали, что, согласно заключению лингвистической экспертизы, тексты композиций музыканта «Никотин» и «Бардак», размещенных на странице сообщества «Ганвест» в соцсети «ВКонтакте», «нарушают наркологическую безопасность». «В них имеется положительная оценка наркотических средств, способных нанести вред здоровью и развитию детей. Использование в текстах песен нецензурных выражений оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», — отметили в суде.
Ганвеста признали виновным в нарушении части 1 статьи 6.13 КоАП РФ. Это уже второй штраф Гоминову за последние два месяца.
В марте Таганский районный суд Москвы обязал исполнителя выплатить 95 тыс. рублей. Рэпера признали виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности в интернете или выражение явного неуважения к обществу, государству, официальным госсимволам России, конституции или органам власти). Нарушение нашли в одном из треков музыканта. Его название не уточнялось, но телеграм-канал Baza писал, что это песня «Вика любит пэпэ».
Артист в ответ заявил, что принимает это решение, и сообщил, что уже начал «наводить порядок в контенте» и продолжит эту работу, внося изменения и пересматривая подход.
С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законе о наркотических средствах. Согласно им произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью. Недавно стало известно, что более 40% музыкальных треков в российских стриминговых сервисах требуют изменений после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков.