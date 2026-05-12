Сериал «Джек Ричер» продлили на пятый сезон

Фото: Paramount Television

Prime Video подтвердил, что у сериала «Джек Ричер» будет пятый сезон. Шоу продлили еще до премьеры четвертого сезона, которая должна состояться в конце этого года, пишет The Hollywood Reporter.

Создатели пока не раскрывают деталей сюжета. Не сообщается и то, какой из романов Ли Чайлда о Ричере ляжет в основу шоу. Известно лишь, что Алан Ритчсон вновь исполнит роль Джека Ричера, а Ник Сантора выступит шоураннером.

«Джек Ричер» рассказывает о бывшем военном полицейском Джеке Ричере, который путешествует по США и постоянно попадает в опасные ситуации. Первый сезон шоу вышел в 2022 году на Amazon Prime Video. 

Третий сезон вышел в 2025 году. Он был основан на седьмой книге Ли Чайлда под названием «Убеждающий». В нем герой Алана Ритчсона под прикрытием спасает информатора, которого держит враг из его прошлого. Третий сезон «Джека Ричера» стал самым просматриваемым сезоном телесериала на Prime Video. 

