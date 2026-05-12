The Weeknd объявил азиатскую часть тура «After Hours Til Dawn»
Рэпера Ганвеста оштрафовали на 70 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
Сериал «Джек Ричер» продлили на пятый сезон
Эми Мадиган, Стив Бушеми и Бен Фостер снимутся в перезапуске «Секретных материалов»
В Москве закрылся ресторан «Шинок»
«Яндекс Лавка» откроет кафе в ЖК и бизнес-центрах
Синква Уоллс снимется в «Человеке завтрашнего дня» Джеймса Ганна
Россия и Пакистан упростят визовый режим между странами
Китайская компания представила первого меха-робота
«Ведомости»: более 40% песен требуют правок из-за закона о пропаганде наркотиков
«Кольца власти» вернутся с третьим сезоном в ноябре
Курьеры на электровелосипедах раздражают почти 70% россиян
Создатель «Маши и Медведя» готовит полнометражный мультфильм по франшизе
По «Миру Дикого Запада» снимут новый полнометражный фильм
Безвизовый режим с Саудовской Аравией вступил в силу
По «Форсажу» планируют выпустить сразу четыре сериала
Обладательница «Оскара» Мелисса Лео сыграет в триллере «The Mannequin» Шона Берна
Дуа Липа подала в суд на Samsung из-за использования ее фото в рекламе
Netflix продолжит развивать вселенную «Бумажного дома»
Red Hot Chili Peppers продали музыкальный каталог за более чем 300 млн долларов
«Дневники принцессы-3» покажут Мию Термополис уже в роли королевы
Сериал «Переходный возраст» стал триумфатором премии  BAFTA TV 2026
Мартин Шорт впервые высказался о смерти дочери
Оуэн Купер получил премию BAFTA за свою роль в «Переходном возрасте»
Джейкоб Элорди отказался от места в жюри Каннского фестиваля из-за травмы
Начались съемки «Тихого места-3»
Сериал по игре «Devil May Cry» продлили на третий сезон
Майское тепло вернется в Москву на следующей неделе

Октавия Спенсер и Ханна Уоддингэм на первых кадрах сериала «Ride or Die»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Prime Video

Amazon Prime Video опубликовал первые кадры экшн-сериала «Ride or Die». Все восемь эпизодов появятся на стриминге 15 июля.

Главные роли в проекте исполнили Октавия Спенсер и Ханна Уоддингэм. Обе актрисы также выступили исполнительными продюсерами. Спенсер известна по фильмам «Прислуга» и «Скрытые фигуры», а также сериалу «Мадам Си Джей Уокер». Уоддингэм — по мюзиклам Вест-Энда «Спамалот», «Ночь музыки», «В лес» и «Волшебная страна Оз».

Сюжет разворачивается вокруг лучших подруг — Дебби (Спенсер) и Джудит (Уоддингэм), — которые считают, что знают друг о друге все. Однако выясняется, что Джудит — международная наемная убийца. Один из ее заказов идет не по плану, и подруги вынуждены бежать вместе. Они отправляются в автопутешествие по Европе, а за ними следуют полиция и профессиональные киллеры.

1/5
© Prime Video
2/5
© Prime Video
3/5
© Prime Video
4/5
© Prime Video
5/5
© Prime Video

В сериале снимаются Билл Найи («Реальная любовь»), Эд Скрейн («Перевозчик: Наследие»), Сильвия Хукс («Лучшее предложение»), Калам Линч («Черная красавица»), Саванна Стейн («Хороший мальчик»), Джеки Идо («Бесславные ублюдки»), а также театральный актер Джейми Паркер — он известен по роли Гарри Поттера в постановке «Проклятое дитя».

Расскажите друзьям