The Weeknd объявил азиатскую часть тура «After Hours Til Dawn»
Рэпера Ганвеста оштрафовали на 70 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
Сериал «Джек Ричер» продлили на пятый сезон
Эми Мадиган, Стив Бушеми и Бен Фостер снимутся в перезапуске «Секретных материалов»
Октавия Спенсер и Ханна Уоддингэм на первых кадрах сериала «Ride or Die»
«Яндекс Лавка» откроет кафе в ЖК и бизнес-центрах
Синква Уоллс снимется в «Человеке завтрашнего дня» Джеймса Ганна
Россия и Пакистан упростят визовый режим между странами
Китайская компания представила первого меха-робота
«Ведомости»: более 40% песен требуют правок из-за закона о пропаганде наркотиков
«Кольца власти» вернутся с третьим сезоном в ноябре
Курьеры на электровелосипедах раздражают почти 70% россиян
Создатель «Маши и Медведя» готовит полнометражный мультфильм по франшизе
По «Миру Дикого Запада» снимут новый полнометражный фильм
Безвизовый режим с Саудовской Аравией вступил в силу
По «Форсажу» планируют выпустить сразу четыре сериала
Обладательница «Оскара» Мелисса Лео сыграет в триллере «The Mannequin» Шона Берна
Дуа Липа подала в суд на Samsung из-за использования ее фото в рекламе
Netflix продолжит развивать вселенную «Бумажного дома»
Red Hot Chili Peppers продали музыкальный каталог за более чем 300 млн долларов
«Дневники принцессы-3» покажут Мию Термополис уже в роли королевы
Сериал «Переходный возраст» стал триумфатором премии  BAFTA TV 2026
Мартин Шорт впервые высказался о смерти дочери
Оуэн Купер получил премию BAFTA за свою роль в «Переходном возрасте»
Джейкоб Элорди отказался от места в жюри Каннского фестиваля из-за травмы
Начались съемки «Тихого места-3»
Сериал по игре «Devil May Cry» продлили на третий сезон
Майское тепло вернется в Москву на следующей неделе

В Москве закрылся ресторан «Шинок»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Ресторан Шинок»/VK

На Трехгорной мануфактуре закрылся ресторан «Шинок». Об этом 10 мая сообщил телеграм-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы». Позже информацию подтвердили в ресторанном доме Maison Dellos, куда входило заведение.

Ресторатор Андрей Деллос открыл «Шинок» в 1997 году. Место стало одним из первых ресторанов украинской кухни в столице ― и одним из первых заведений Андрея Деллоса. В меню входили борщи с пампушками, вареники, деруны, колбасы, морсы и другие национальные украинские блюда. В заведении был стеклянный атриум, где жили павлины, фазаны и куры. 

В комментариях к новости о закрытии посетители вспоминают, как ходили в «Шинок» в детстве с родителями, хвалят борщ и пишут, что вместе с рестораном «ушла эпоха».

В последние годы «Шинок», как и другие ресторанные долгожители, пытался обновиться и привлечь новую аудиторию. В 2023 году он ненадолго сменил позиционирование: в меню появились хумус, шакшука и форшмак, а сам ресторан начали описывать как русско-еврейский. После обсуждений эту формулировку убрали.

По словам гостей, брони на май ресторан отменял заранее: посетителям сообщали, что «Шинок» закрывается с 3 мая. Соседний грузинский ресторан «Казбек», тоже от Maison Dellos, продолжает работать.

Расскажите друзьям