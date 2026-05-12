В Москве закрылся ресторан «Шинок»

На Трехгорной мануфактуре закрылся ресторан «Шинок». Об этом 10 мая сообщил телеграм-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы». Позже информацию подтвердили в ресторанном доме Maison Dellos, куда входило заведение.
Ресторатор Андрей Деллос открыл «Шинок» в 1997 году. Место стало одним из первых ресторанов украинской кухни в столице ― и одним из первых заведений Андрея Деллоса. В меню входили борщи с пампушками, вареники, деруны, колбасы, морсы и другие национальные украинские блюда. В заведении был стеклянный атриум, где жили павлины, фазаны и куры.
В комментариях к новости о закрытии посетители вспоминают, как ходили в «Шинок» в детстве с родителями, хвалят борщ и пишут, что вместе с рестораном «ушла эпоха».
В последние годы «Шинок», как и другие ресторанные долгожители, пытался обновиться и привлечь новую аудиторию. В 2023 году он ненадолго сменил позиционирование: в меню появились хумус, шакшука и форшмак, а сам ресторан начали описывать как русско-еврейский. После обсуждений эту формулировку убрали.
По словам гостей, брони на май ресторан отменял заранее: посетителям сообщали, что «Шинок» закрывается с 3 мая. Соседний грузинский ресторан «Казбек», тоже от Maison Dellos, продолжает работать.