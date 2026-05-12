В Москве закрылся ресторан «Шинок»

В последние годы «Шинок», как и другие ресторанные долгожители, пытался обновиться и привлечь новую аудиторию. В 2023 году он ненадолго сменил позиционирование: в меню появились хумус, шакшука и форшмак, а сам ресторан начали описывать как русско-еврейский. После обсуждений эту формулировку убрали.