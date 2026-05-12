Синква Уоллс снимется в «Человеке завтрашнего дня» Джеймса Ганна

Синква Уоллс присоединился к актерскому составу «Человека завтрашнего дня» — сиквела «Супермена» Джеймса Ганна. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Премьера фильма запланирована на 9 июля 2027 года.
Какую именно роль исполнит актер, пока держится в секрете. Уоллс известен по фильмам «Родство», «Няня», «Потемнело» и «Ручная кладь», а также сериалам «Волчонок», «Власть в ночном городе» и «Американский соул».
Джеймс Ганн анонсировал сиквел «Человек завтрашнего дня» 3 сентября, опубликовав в соцсетях изображение из комикса, на котором Супермен стоит рядом с Лексом Лютором в его боевом костюме. В комиксах DC Лютор создал костюм, чтобы уравняться с Суперменом по силе и способностям.
По сюжету Супермену и Лексу Лютору предстоит объединиться перед лицом общей угрозы. Ранее Ганн рассказывал: «Это в равной степени фильм и о Лексе, и о Супермене. Мне понравилось работать с Николасом Холтом. Я, к своему сожалению, могу ассоциировать себя с персонажем Лекса. Мне действительно хотелось создать что-то необыкновенное с ними обоими. Мне так нравится этот сценарий».
В конце 2025 года DC также объявила, что в фильме появится Брейниак — культовый антагонист из комиксов о Супермене. Это гиперразумный инопланетный андроид, одержимый коллекционированием знаний и целых цивилизаций, которые он часто уменьшает и хранит в своих сосудах. Его роль исполнит немецкий актер Ларс Айдингер.