Китайская компания представила первого меха-робота

Китайская компания Unitree Robotics представила пилотируемого меха-робота GD01, который может передвигаться на двух и четырех ногах.
Робот напоминает автобота из «Трансформеров». В его корпусе расположена кабина для пилота. Вместе с человеком внутри GD01 весит около 500 килограмм — примерно как рояль. Стартовая цена модели составляет 650 тыс. долларов (около 48 млн рублей).
В демонстрационном ролике GD01 сперва разбивает рукой кирпичную стену, а затем переходит в четырехногий режим. В Unitree называют модель первым в мире меха-роботом, готовым к серийному производству.
Как отмечает South China Morning Post, GD01 расширяет линейку Unitree на фоне быстрого роста китайской робототехники. По данным исследовательской компании Omdia, в 2025 году на китайские компании пришлось почти 90% мировых продаж гуманоидных роботов. За прошлый год только Unitree поставила более 5500 гуманоидных роботов.
Для сравнения, американские Tesla, Figure AI и Agility Robotics за тот же период продали примерно по 150 гуманоидных роботов каждая. Китайские модели при этом заметно дешевле западных аналогов: гуманоид Unitree R1 стоит около 6000 долларов, а упрощенная модель AgiBot — около 14 тыс. долларов. Илон Маск ранее оценивал будущую стоимость Tesla Optimus в 20–30 тыс. долларов.