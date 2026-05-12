The Weeknd объявил азиатскую часть тура «After Hours Til Dawn»
Рэпера Ганвеста оштрафовали на 70 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
Сериал «Джек Ричер» продлили на пятый сезон
Эми Мадиган, Стив Бушеми и Бен Фостер снимутся в перезапуске «Секретных материалов»
Октавия Спенсер и Ханна Уоддингэм на первых кадрах сериала «Ride or Die»
В Москве закрылся ресторан «Шинок»
«Яндекс Лавка» откроет кафе в ЖК и бизнес-центрах
Синква Уоллс снимется в «Человеке завтрашнего дня» Джеймса Ганна
Россия и Пакистан упростят визовый режим между странами
Китайская компания представила первого меха-робота
«Кольца власти» вернутся с третьим сезоном в ноябре
Курьеры на электровелосипедах раздражают почти 70% россиян
Создатель «Маши и Медведя» готовит полнометражный мультфильм по франшизе
По «Миру Дикого Запада» снимут новый полнометражный фильм
Безвизовый режим с Саудовской Аравией вступил в силу
По «Форсажу» планируют выпустить сразу четыре сериала
Обладательница «Оскара» Мелисса Лео сыграет в триллере «The Mannequin» Шона Берна
Дуа Липа подала в суд на Samsung из-за использования ее фото в рекламе
Netflix продолжит развивать вселенную «Бумажного дома»
Red Hot Chili Peppers продали музыкальный каталог за более чем 300 млн долларов
«Дневники принцессы-3» покажут Мию Термополис уже в роли королевы
Сериал «Переходный возраст» стал триумфатором премии  BAFTA TV 2026
Мартин Шорт впервые высказался о смерти дочери
Оуэн Купер получил премию BAFTA за свою роль в «Переходном возрасте»
Джейкоб Элорди отказался от места в жюри Каннского фестиваля из-за травмы
Начались съемки «Тихого места-3»
Сериал по игре «Devil May Cry» продлили на третий сезон
Майское тепло вернется в Москву на следующей неделе

«Ведомости»: более 40% песен требуют правок из-за закона о пропаганде наркотиков

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: A J./Unsplash

Более 40% музыкальных треков в российских стриминговых сервисах требуют изменений после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные юридической фирмы Sample Lega.

В исследовании изучили более 840 песен разных жанров, выпущенных до 1 марта 2026 года. Больше всего композиций, которые нужно отредактировать, оказалось в жанре хип-хопа. В нем в среднем переработки требуют около 50% треков, а в отдельных каталогах — до 80%. В поп-музыке и роке этот показатель составляет от 7% до 18%.

Чаще всего правовые риски в музыкальных треках связаны с упоминанием допустимости или привлекательности употребления наркотиков (31,5% от общего числа выявленных нарушений). На следующем месте — упоминания способов приобретения и употребления наркотических веществ (29,2%). Затем идут названия самих веществ и связанный с ними сленг (28,6%). Кроме того, встречаются отсылки к аптечной наркомании и прямое описание преимуществ употребления наркотиков.

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законе о наркотических средствах. Согласно им произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью.

Расскажите друзьям