«Кольца власти» вернутся с третьим сезоном в ноябре

Фото: @TheRingsofPower/X

Премьера третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится 11 ноября. Об этом сообщили в официальном аккаунте франшизы в X. Там также поделились новым кадром с Сауроном в исполнении Чарли Викерса — на этом кадре персонаж изображен в короне.

Как отмечает Variety, новость объявили перед презентацией Amazon для рекламодателей.

Действие «Колец власти» разворачивается за тысячи лет до событий оригинальных книг и фильмов — во Вторую эпоху истории Средиземья. Согласно официальному описанию, события третьего сезона произойдут спустя несколько лет после финала второго и начнутся в разгар Войны эльфов и Саурона. Темный властелин попытается выковать Единое кольцо, которое даст ему преимущество в войне, позволит подчинить своей воле все народы и наконец захватить власть над Средиземьем.

По данным Amazon, первый сезон «Колец власти» остается самым успешным запуском сериала в истории сервиса, а второй входит в пятерку самых просматриваемых продолжений сериалов на платформе. Согласно подсчетам компании Luminate, просмотры второго сезона упали на 60% по сравнению с первым. В Amazon заявляют, что сериал в целом привлек более 185 млн зрителей и стал одним из главных драйверов новых подписок на Prime Video.

Шоураннерами «Властелина колец: Кольца власти» выступают Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей. Они также продюсируют сериал вместе с Линдси Уэбер, Джастином Доблом, Кейт Хейзелл и режиссером Шарлоттой Брандстром. Производством занимается Amazon MGM Studios.

