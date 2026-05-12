The Weeknd объявил азиатскую часть тура «After Hours Til Dawn»
Рэпера Ганвеста оштрафовали на 70 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
Сериал «Джек Ричер» продлили на пятый сезон
Эми Мадиган, Стив Бушеми и Бен Фостер снимутся в перезапуске «Секретных материалов»
Октавия Спенсер и Ханна Уоддингэм на первых кадрах сериала «Ride or Die»
В Москве закрылся ресторан «Шинок»
«Яндекс Лавка» откроет кафе в ЖК и бизнес-центрах
Синква Уоллс снимется в «Человеке завтрашнего дня» Джеймса Ганна
Россия и Пакистан упростят визовый режим между странами
Китайская компания представила первого меха-робота
«Ведомости»: более 40% песен требуют правок из-за закона о пропаганде наркотиков
«Кольца власти» вернутся с третьим сезоном в ноябре
Курьеры на электровелосипедах раздражают почти 70% россиян
Создатель «Маши и Медведя» готовит полнометражный мультфильм по франшизе
Безвизовый режим с Саудовской Аравией вступил в силу
По «Форсажу» планируют выпустить сразу четыре сериала
Обладательница «Оскара» Мелисса Лео сыграет в триллере «The Mannequin» Шона Берна
Дуа Липа подала в суд на Samsung из-за использования ее фото в рекламе
Netflix продолжит развивать вселенную «Бумажного дома»
Red Hot Chili Peppers продали музыкальный каталог за более чем 300 млн долларов
«Дневники принцессы-3» покажут Мию Термополис уже в роли королевы
Сериал «Переходный возраст» стал триумфатором премии  BAFTA TV 2026
Мартин Шорт впервые высказался о смерти дочери
Оуэн Купер получил премию BAFTA за свою роль в «Переходном возрасте»
Джейкоб Элорди отказался от места в жюри Каннского фестиваля из-за травмы
Начались съемки «Тихого места-3»
Сериал по игре «Devil May Cry» продлили на третий сезон
Майское тепло вернется в Москву на следующей неделе

По «Миру Дикого Запада» снимут новый полнометражный фильм

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

Warner Bros. работает над новым полнометражным фильмом по «Миру Дикого Запада». Сценарий напишет Дэвид Кепп — автор сценария «Парка Юрского периода» и двух его продолжений. Об этом сообщает Deadline.

Проект будет основан не на сериале HBO «Мир Дикого Запада», а на оригинальном фильме Майкла Крайтона 1973 года. Картина рассказывает о футуристическом парке развлечений для взрослых, где богатые гости могут почувствовать себя героями Дикого Запада и сразиться с человекоподобными роботами. Отдых превращается в кошмар, когда один из роботов выходит из строя и начинает по-настоящему охотиться на посетителей.

Оригинальный фильм Крайтон снял для MGM. Главные роли в нем исполнили Юл Бриннер, Ричард Бенджамин и Джеймс Бролин. Новую версию разрабатывает Warner Bros. — та же студия, которая ранее выпустила сериал Лизы Джой и Джонатана Нолана «Мир Дикого Запада».

Кепп пишет сценарий, а к режиссуре, по данным Deadline, присматривается крупный постановщик. Имя режиссера пока не раскрывается. Последними работами Кеппа стала сценарии «Мира Юрского периода: Возрождение», а также «Дня разоблачения» Стивена Спилберга.

Сериал «Мир Дикого Запада» выходил с 2016 по 2022-й год. HBO решил закрыть его после четвертого сезона, хотя создатели ― Джонатан Нолан и Лиза Джой ― неоднократно говорили, что планирую выпустить пять. 

Как отмечал THR, рейтинги сериала резко упали в третьем сезоне, затем снижение продолжилось. Поклонники все больше жаловались, что шоу стало запутанным в своей мифологии, в нем не хватало персонажей, которым можно было бы сопереживать.

Расскажите друзьям