Безвизовый режим с Саудовской Аравией вступил в силу

Теперь граждане РФ смогут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Исключение ― граждане, которые собираются учиться, работать, проживать на территории королевства или совершать хадж или умру в период хаджа. Всем им по-прежнему нужно получать соответствующую визу.