The Weeknd объявил азиатскую часть тура «After Hours Til Dawn»
По «Форсажу» планируют выпустить сразу четыре сериала
Обладательница «Оскара» Мелисса Лео сыграет в триллере «The Mannequin» Шона Берна
Дуа Липа подала в суд на Samsung из-за использования ее фото в рекламе
Netflix продолжит развивать вселенную «Бумажного дома»
Red Hot Chili Peppers продали музыкальный каталог за более чем 300 млн долларов
«Дневники принцессы-3» покажут Мию Термополис уже в роли королевы
Сериал «Переходный возраст» стал триумфатором премии  BAFTA TV 2026
Мартин Шорт впервые высказался о смерти дочери
Оуэн Купер получил премию BAFTA за свою роль в «Переходном возрасте»
Джейкоб Элорди отказался от места в жюри Каннского фестиваля из-за травмы
Начались съемки «Тихого места-3»
Сериал по игре «Devil May Cry» продлили на третий сезон
Майское тепло вернется в Москву на следующей неделе
В Нью-Йорке 28-летняя женщина две недели выдавала себя за школьницу
Некоторые конспирологи говорят о вере в теории заговора, только чтобы потроллить исследователей
В московских школах появится курс по изучению родного края
В России утвердили концепцию исторического просвещения для детсадов, школ и вузов
«Пятерочка» появилась в Minecraft
Хаски вернулась к хозяину спустя 12 лет после пропажи благодаря микрочипу
Полицейские из Майами подали в суд на Бена Аффлека и Мэтта Деймона из-за фильма «Лакомый кусок»
В России построят первый частный космодром
Умер автор романа «Звонок» Кодзи Судзуки
В Cyberpunk 2 сделают ставку на эмоциональные и сложные побочные квесты
Круизное судно со вспышкой хантавируса прибыло к Тенерифе
Имоджен Путс и Джон Рейнолдс сыграют главные роли в сериале «Секс-преступники»
Шон Леви снимет новый фантастический фильм для Netflix
Международная федерация журналистов исключила Союз журналистов России из организации

Безвизовый режим с Саудовской Аравией вступил в силу

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: ekrem osmanoglu/Unsplash

11 мая вступило в силу соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене виз. Об этом сообщает МИД РФ.

Теперь граждане РФ смогут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Исключение ― граждане, которые собираются учиться, работать, проживать на территории королевства или совершать хадж или умру в период хаджа. Всем им по-прежнему нужно получать соответствующую визу.

Аналогичные права при посещении РФ предоставляются и гражданам Саудовской Аравии. Соглашение о взаимной отмене виз было подписано в декабре 2025 года. Эксперты туристической отрасли ожидают, что безвизовый режим приведет к многократному росту турпотока между странами.

При этом с 15 сентября 2025 года безвизовый режим для граждан России действует в Китае. Россияне могут находиться в КНР без визы до 30 дней.

Недавно парламент Грузии одобрил создание новой категории временной визы C5 для «цифровых кочевников». Она предусмотрена для иностранцев с высоким доходом, работающих удаленно на зарубежные компании. Виза также включает супругов и несовершеннолетних детей заявителя. Срок действия такого документа — 12 месяцев.

Расскажите друзьям