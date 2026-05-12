Топ-менеджера Binance Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам колонии

Смеркис известен как управляющий партнер The Token Fund, а также сооснователь Tokenbox. Оттуда он пришел в Binance в 2022 году на пост директора биржи в России и СНГ. Однако уже через год компания решила покинуть отечественный рынок и продала бизнес CommEX, а руководитель покинул должность.