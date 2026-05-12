Топ-менеджера Binance Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам колонии

Суд в Москве вынес приговор бывшему главе криптобиржи Binance в СНГ и сооснователю криптобиржи Blum Владимиру Смеркису. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру.
По данным ведомства, случай произошел в июне 2024 года. Криптоблогер нанял известного в криптоиндустрии Владимира Смеркиса для проведения рекламной кампании. Заказчик хотел привлечь около 2 млн новых подписчиков и перевел исполнителю на криптокошелек более 8,8 млн рублей. По данным прокуратуры, Смеркис не выполнил обязательства, продвижение не организовал, а полученными средствами распорядился по своему усмотрению.
Фигуранта признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.
Смеркис известен как управляющий партнер The Token Fund, а также сооснователь Tokenbox. Оттуда он пришел в Binance в 2022 году на пост директора биржи в России и СНГ. Однако уже через год компания решила покинуть отечественный рынок и продала бизнес CommEX, а руководитель покинул должность.
После этого россиянин с партнерами запустил приложение Blum внутри мессенджера Telegram. В нем можно покупать и продавать популярные криптовалюты, а также выполнять задания и зарабатывать баллы для обмена на коины. В апреле разработчики отчитывались о 92 млн пользователей.
Смеркиса арестовали в мае 2025 года. Первоначально в Mash писали, что дело может быть связано с внезапными закрытиями одного из первых криптовалютных инвестиционных фондов The Token Fund и фондовой платформы Tokenbox. Инвесторы обоих проектов вкладывали деньги в собственные токены этих компаний, котировки которых позже обесценивались. В общей сложности вкладчики потеряли около 15 млн долларов.
Позже представители приложения Blum сообщили, что Смеркис покинул должность директора по маркетингу. «Больше он не участвует в развитии проекта и не выполняет функции сооснователя», — говорилось в посте в телеграм-канале проекта.