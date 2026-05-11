Обладательница «Оскара» Мелисса Лео сыграет в триллере «The Mannequin» Шона Берна

Фото: Showtime Networks

Актриса Мелисса Лео исполнит главную роль в новом триллере «The Mannequin» режиссера Шона Берна («Хищные твари»). Об этом пишет THR.

Производством фильма займется жанровое подразделение Sixth Dimension компании Studiocanal. Проект описывают как напряженный и жестокий триллер о серийном убийце.

Сценарий написал сам Шон Берн. Съемки картины стартуют этим летом. По словам создателей, фильм станет мрачным и динамичным триллером с неожиданными сюжетными поворотами.

Режиссер отметил, что «The Mannequin» навеян культовыми криминальными триллерами 2000-х, но будет отличаться собственным стилем и атмосферой. Он также подчеркнул, что Мелисса Лео покажет в фильме «бесстрашную и мощную» актерскую работу.

Лео получила премию «Оскар» за роль в фильме «Боец». Она также известна по картинам «Пленницы», «Замерзшая река» и серии фильмов «Великий уравнитель».

