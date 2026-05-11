«Дневники принцессы-3» покажут Мию Термополис уже в роли королевы

Режиссер Адель Лим рассказала о работе над фильмом «Дневники принцессы-3», в котором Энн Хэтэуэй вновь сыграет Мию Термополис.
По словам постановщицы, команда старается сделать продолжение достойным культовой франшизы, выросшей вместе со своими зрителями.
Лим отметила, что многие поклонники первых фильмов уже сами стали родителями, и это повлияло на концепцию новой части. Если раньше история была о молодой девушке, неожиданно ставшей принцессой, то теперь в центре сюжета окажется взрослая женщина, обладающая реальной властью.
«Есть много фильмов про исполнение мечты стать принцессой, но почти нет историй про королев», — объяснила постановщица. События фильма вновь развернутся в вымышленном королевстве Дженовия.
Создатели обещают вернуть знакомых персонажей из первых двух частей, а съемки планируют провести в Европе. Адель Лим также подтвердила, что проект находится в активной разработке, хотя точный график съемок пока не утвержден.