The Weeknd объявил азиатскую часть тура «After Hours Til Dawn»
Сериал «Переходный возраст» стал триумфатором премии  BAFTA TV 2026
Мартин Шорт впервые высказался о смерти дочери
Оуэн Купер получил премию BAFTA за свою роль в «Переходном возрасте»
Джейкоб Элорди отказался от места в жюри Каннского фестиваля из-за травмы
Начались съемки «Тихого места-3»
Сериал по игре «Devil May Cry» продлили на третий сезон
Майское тепло вернется в Москву на следующей неделе
В Нью-Йорке 28-летняя женщина две недели выдавала себя за школьницу
Некоторые конспирологи говорят о вере в теории заговора, только чтобы потроллить исследователей
В московских школах появится курс по изучению родного края
В России утвердили концепцию исторического просвещения для детсадов, школ и вузов
«Пятерочка» появилась в Minecraft
Хаски вернулась к хозяину спустя 12 лет после пропажи благодаря микрочипу
Полицейские из Майами подали в суд на Бена Аффлека и Мэтта Деймона из-за фильма «Лакомый кусок»
В России построят первый частный космодром
Умер автор романа «Звонок» Кодзи Судзуки
В Cyberpunk 2 сделают ставку на эмоциональные и сложные побочные квесты
Круизное судно со вспышкой хантавируса прибыло к Тенерифе
Имоджен Путс и Джон Рейнолдс сыграют главные роли в сериале «Секс-преступники»
Шон Леви снимет новый фантастический фильм для Netflix
Международная федерация журналистов исключила Союз журналистов России из организации
Документальный фильм о воссоединении Oasis выйдет в мировой прокат и на Disney+
Кэти Перри, Future и Anitta выступят на открытии ЧМ-2026 в США
В Москве после холодных выходных снова ожидается потепление до +20 градусов
Финансовые директора и риелторы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами Петербурга
В России создали приложение для пациентов с хронической болезнью почек
Назван топ-5 самых продаваемых книг о Великой Отечественной войне

«Дневники принцессы-3» покажут Мию Термополис уже в роли королевы

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Walt Disney Pictures

Режиссер Адель Лим рассказала о работе над фильмом «Дневники принцессы-3», в котором Энн Хэтэуэй вновь сыграет Мию Термополис.

По словам постановщицы, команда старается сделать продолжение достойным культовой франшизы, выросшей вместе со своими зрителями.

Лим отметила, что многие поклонники первых фильмов уже сами стали родителями, и это повлияло на концепцию новой части. Если раньше история была о молодой девушке, неожиданно ставшей принцессой, то теперь в центре сюжета окажется взрослая женщина, обладающая реальной властью.

«Есть много фильмов про исполнение мечты стать принцессой, но почти нет историй про королев», — объяснила постановщица. События фильма вновь развернутся в вымышленном королевстве Дженовия.

Создатели обещают вернуть знакомых персонажей из первых двух частей, а съемки планируют провести в Европе. Адель Лим также подтвердила, что проект находится в активной разработке, хотя точный график съемок пока не утвержден.

Расскажите друзьям