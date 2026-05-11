Сериал «Переходный возраст» стал триумфатором премии  BAFTA TV 2026

В Лондоне прошла церемония вручения наград BAFTA TV Awards — британского аналога «Эмми». Триумфатором вечера стал сериал «Переходный возраст».
Шоу, снятое в формате длинных непрерывных кадров, получило сразу четыре награды. Сериал победил в категории «Лучший мини-сериал», а Стивен Грэм, сыгравший одну из главных ролей и выступивший соавтором проекта, получил приз как лучший актер. Также награды достались Оуэну Куперу за лучшую мужскую роль второго плана и Кристине Тремарко за лучшую женскую роль второго плана.
Полный список победителей BAFTA TV Awards 2026:
- Лучшая мужская роль — Стивен Грэм («Переходный возраст»);
- Лучшая женская роль — Наргес Рашиди («Заключенная 951»);
- Лучший драматический сериал — «Кодекс молчания»;
- Лучший мини-сериал — «Переходный возраст»;
- Лучшая международная программа — «Киностудия»;
- Лучшее развлекательное шоу — «Хорошо смеется тот, кто смеется последним: Великобритания»;
- Лучшее реалити-шоу — «Celebrity Traitors»;
- Лучший актер второго плана — Оуэн Купер («Переходный возраст»);
- Лучшая актриса второго плана — Кристина Тремарко («Переходный возраст»);
- Лучшая комедия — «Амандаленд»;
- Лучший актер в комедии — Стив Куган («Ты как? Это Алан»);
- Лучшая актриса в комедии — Кэтрин Паркинсон («Поехали»);
- Лучший документальный фильм — «Grenfell: Uncovered»;
- Лучший актуальный документальный проект — «Газа: Врачи под ударом»;
- Лучшее спортивное освещение — UEFA Women’s Euro 2025;
- Лучшая мыльная опера — «Жители Ист-Энда»;
- Лучший детский сериал — «Кронгтон»;
- Лучший короткометражный проект — «Hustle and Run»;
- Лучший фактологический сериал — «See No Evil»;
- Лучший специализированный документальный проект — «Simon Schama: The Road to Auschwitz».