Оуэн Купер получил премию BAFTA за свою роль в «Переходном возрасте»

Актер Оуэн Купер получил премию BAFTA в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за свою роль в «Переходном возрасте». Об этом пишет Variety.



«Ого, это тяжело, если быть честным. Год назад в это же время я вручал награду, а теперь я ее получаю, так что это немного безумно. Спасибо BAFTA. Спасибо семье „Переходного возраста“ — потому что теперь они и есть семья. Как сказал Джон Леннон, вы ничего не добьетесь, если у вас не хватит воображения это представить», — сказал Купер, принимая награду. Всего «Переходный возраст» получил 12 номинаций на премию BAFTA в этом году.



Недавно стало известно, что Оуэн Купер («Переходный возраст»), Тесса Томпсон («Мир Дикого Запада») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь») снимутся в психологическом триллере «Foxfinder». Фильм будет экранизацией одноименной пьесы Доун Кинг.



«Переходный возраст» — это британский драматический мини-сериал 2025 года, снятый Netflix. В нем рассказывается о 13-летнем мальчике, которого обвиняют в убийстве одноклассницы.