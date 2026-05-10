Джейкоб Элорди отказался от места в жюри Каннского фестиваля из-за травмы

Актер Джейкоб Элорди не принял приглашение стать членом жюри Каннского фестиваля из-за травмы ноги, сообщило издание Page Six. Издание Variety подтвердило информацию.



Отмечается, что помимо показа множества фильмов, членам жюри приходится пересекать набережную Круазет для участия в премьерах, пресс-конференциях, фотосессиях и вечеринках. Так как у Элорди сейчас сломана нога, он бы не смог переносить физические нагрузки, связанные с работой на мероприятии.



В этом году Каннский фестиваль проходит с 12 по 23 мая. Деми Мур, Хлоя Чжао и Стеллан Скарсгард вошли в состав жюри. Председателем выбран южнокорейский режиссер Пак Чжан-ук. Решать судьбу наград грядущего киносмотра будут также артисты Рут Нега и Исаак Де Банколе, сценарист Пол Лаверти, чилийский режиссер Диего Сеспедес и бельгийская постановщица Лаура Вандель.



Недавно Педро Альмодовара («Все о моей матери») спросили о возможном сотрудничестве с Джейкобом Элорди. Постановщик ответил, что до сих пор задается вопросом, «является ли он секс-символом или уважаемым актером».