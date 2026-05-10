Оуэн Купер получил премию BAFTA за свою роль в «Переходном возрасте»
Начались съемки «Тихого места-3»
Сериал по игре «Devil May Cry» продлили на третий сезон
Майское тепло вернется в Москву на следующей неделе
В Нью-Йорке 28-летняя женщина две недели выдавала себя за школьницу
Некоторые конспирологи говорят о вере в теории заговора, только чтобы потроллить исследователей
В московских школах появится курс по изучению родного края
В России утвердили концепцию исторического просвещения для детсадов, школ и вузов
«Пятерочка» появилась в Minecraft
Хаски вернулась к хозяину спустя 12 лет после пропажи благодаря микрочипу
Полицейские из Майами подали в суд на Бена Аффлека и Мэтта Деймона из-за фильма «Лакомый кусок»
В России построят первый частный космодром
Умер автор романа «Звонок» Кодзи Судзуки
В Cyberpunk 2 сделают ставку на эмоциональные и сложные побочные квесты
Круизное судно со вспышкой хантавируса прибыло к Тенерифе
Имоджен Путс и Джон Рейнолдс сыграют главные роли в сериале «Секс-преступники»
Шон Леви снимет новый фантастический фильм для Netflix
Международная федерация журналистов исключила Союз журналистов России из организации
Документальный фильм о воссоединении Oasis выйдет в мировой прокат и на Disney+
Кэти Перри, Future и Anitta выступят на открытии ЧМ-2026 в США
В Москве после холодных выходных снова ожидается потепление до +20 градусов
Финансовые директора и риелторы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами Петербурга
В России создали приложение для пациентов с хронической болезнью почек
Назван топ-5 самых продаваемых книг о Великой Отечественной войне
На западе Москвы появятся новая зеленая зона и пешеходный маршрут
Стало известно, какой гонорар получили Стрип, Хэтэуэй и Блант за съемки в «Дьявол носит Prada-2»
В Москве сняли ограничения на мобильный интернет после Дня Победы
Официальную игру по «Паранормальному явлению» отменили из-за конфликта с Paramount

Джейкоб Элорди отказался от места в жюри Каннского фестиваля из-за травмы

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Don Arnold/Getty Images

Актер Джейкоб Элорди не принял приглашение стать членом жюри Каннского фестиваля из-за травмы ноги, сообщило издание Page Six. Издание Variety подтвердило информацию.

Отмечается, что помимо показа множества фильмов, членам жюри приходится пересекать набережную Круазет для участия в премьерах, пресс-конференциях, фотосессиях и вечеринках. Так как у Элорди сейчас сломана нога, он бы не смог переносить физические нагрузки, связанные с работой на мероприятии.

В этом году Каннский фестиваль проходит с 12 по 23 мая. Деми Мур, Хлоя Чжао и Стеллан Скарсгард вошли в состав жюри. Председателем выбран южнокорейский режиссер Пак Чжан-ук. Решать судьбу наград грядущего киносмотра будут также артисты Рут Нега и Исаак Де Банколе, сценарист Пол Лаверти, чилийский режиссер Диего Сеспедес и бельгийская постановщица Лаура Вандель.

Недавно Педро Альмодовара («Все о моей матери») спросили о возможном сотрудничестве с Джейкобом Элорди. Постановщик ответил, что до сих пор задается вопросом, «является ли он секс-символом или уважаемым актером».

Расскажите друзьям