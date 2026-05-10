Начались съемки «Тихого места-3»

Подробности сюжета новой части неизвестны. Недавно Эмили Блант и Киллиан Мерфи подтвердили участие в «Тихом месте-3».



Картина выйдет на экраны 30 июля 2027 года. В актерский состав также войдут Миллисент Симмондс, Ноа Джуп, Джек О’Коннелл, Джейсон Кларк и Кэти О’Брайан.



Франшиза «Тихое место» появилась в 2018 году. В нее сейчас входят три фильма: «Тихое место», «Тихое место-2» Красински и спин-офф «Тихое место: День первый» Майкла Сарноски. Вместе картины собрали более 900 млн долларов в прокате.