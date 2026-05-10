Начались съемки «Тихого места-3». Об этом в соцсети Х сообщил режиссер и сценарист франшизы Джон Красински.
«Поехали!» — написал Красински. Он также опубликовал фото со съемочной площадки.
Подробности сюжета новой части неизвестны. Недавно Эмили Блант и Киллиан Мерфи подтвердили участие в «Тихом месте-3».
Картина выйдет на экраны 30 июля 2027 года. В актерский состав также войдут Миллисент Симмондс, Ноа Джуп, Джек О’Коннелл, Джейсон Кларк и Кэти О’Брайан.
Франшиза «Тихое место» появилась в 2018 году. В нее сейчас входят три фильма: «Тихое место», «Тихое место-2» Красински и спин-офф «Тихое место: День первый» Майкла Сарноски. Вместе картины собрали более 900 млн долларов в прокате.
Ожидается, что новый фильм вернется к истории семьи Эбботт — главных героев первой части. Продюсер Брэд Фуллер утверждал, что работа над «Тихим местом-3» начнется сразу после того, как Красински завершит предыдущий кинопроект.