Фото: Paramount Pictures

Начались съемки «Тихого места-3». Об этом в соцсети Х сообщил режиссер и сценарист франшизы Джон Красински.

«Поехали!» — написал Красински. Он также опубликовал фото со съемочной площадки.

© Фото: @johnkrasinski

Подробности сюжета новой части неизвестны. Недавно Эмили Блант и Киллиан Мерфи подтвердили участие в «Тихом месте-3».

Картина выйдет на экраны 30 июля 2027 года. В актерский состав также войдут Миллисент Симмондс, Ноа Джуп, Джек О’Коннелл, Джейсон Кларк и Кэти О’Брайан.

Франшиза «Тихое место» появилась в 2018 году. В нее сейчас входят три фильма: «Тихое место», «Тихое место-2» Красински и спин-офф «Тихое место: День первый» Майкла Сарноски. Вместе картины собрали более 900 млн долларов в прокате.

Ожидается, что новый фильм вернется к истории семьи Эбботт — главных героев первой части. Продюсер Брэд Фуллер утверждал, что работа над «Тихим местом-3» начнется сразу после того, как Красински завершит предыдущий кинопроект.

