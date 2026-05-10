Сериал по игре «Devil May Cry» продлили на третий сезон

Кадр: Netflix

Netflix продлил на еще один сезон аниме «Devil May Cry», пишет издание MP1st.

По данным источников издания, работа над продолжением уже началась, подробности проекта неизвестны. Официального подтверждения этой информации нет. Премьера второго сезона состоится 12 мая.

«Devil May Cry» — это анимационный сериал Netflix на основе популярной серии видеоигр Capcom. Премьера состоялась в апреле 2025 года. В аниме рассказывается об охотнике на демонов Данте, который сражается с адскими существами.

 Шоураннером выступил продюсер «Кастлвании» Ади Шанкар, а анимацией занялась студия Mir (Лоис Лейн, Харли Квинн). Исполнительным продюсером стал Хидэаки Ицуно, легендарный директор компании Capcom, работавший над играми серии.

