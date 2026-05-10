В Нью-Йорке 28-летняя женщина две недели выдавала себя за школьницу

В Нью-Йорке арестовали 28-летнюю Кейси Клаассен, которая две недели выдавала себя за ученицу старшей школы. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на уголовную жалобу.
Клаассен записалась в Westchester Square Academy в Бронксе 13 апреля. Она утверждала, что ей 16 лет, ее зовут Шамара Рашад и она приехала в Нью-Йорк из Огайо вместе с сестрой.
Подозрения у сотрудников школы появились после того, как директор нашел страницу Клаассен в фейсбуке* и узнал ее настоящее имя и возраст. Сначала женщина продолжала настаивать, что она школьница, однако после того, как ей показали скриншот ее профиля, призналась.
Клаассен заявила, что друг заставил ее солгать о своей личности, чтобы использовать ее для получения большего объема социальной помощи.
27 апреля женщине предъявили обвинения в незаконном присвоении личности и незаконном проникновении. На следующий день ее доставили в суд.
В день ареста в школе ввели временные ограничения: ученикам и сотрудникам запретили выходить из классов и кабинетов до отдельного распоряжения. После случившегося школьные власти заявили, что пересмотрят процедуры зачисления и проверки данных учеников.
