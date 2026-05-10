Некоторые конспирологи говорят о вере в теории заговора, только чтобы потроллить исследователей

Люди, которые заявляют, что верят в теории заговора, не всегда действительно в них убеждены. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Royal Society Open Science, пишет Vice.
Ученые опросили более 1000 человек в Новой Зеландии об известных теориях заговора. Среди них исследователи добавили одну полностью выдуманную: будто канадские военные тайно создают генетически модифицированных вооруженных енотов для участия в глобальной войне.
Несмотря на абсурдность утверждения, 7,2% респондентов поддержали эту теорию, а 8,3% признались, что в какой-то момент опроса отвечали неискренне. В общей сложности 13,3% участников показали один или оба признака неискренности.
Авторы работы считают, что часть людей может поддерживать конспирологические утверждения не из-за настоящей веры в них, а из желания подурачить исследователей ради развлечения. Это усложняет изучение того, почему теории заговора распространяются и какие люди в них верят.
Как отмечает Vice, интерес к этой теме усилился после пандемии COVID-19: конспирологические представления о вирусе и вакцинации привели к реальным проблемам в сфере общественного здравоохранения. Новое исследование показывает, что ученым приходится учитывать еще один фактор — неискренность участников опросов.