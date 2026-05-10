«Пятерочка» появилась в Minecraft

Сеть магазинов «Пятерочка» сообщила об открытии своего магазина в сеттинге игры Minecraft.
«Погнали, мы создали „Пятерочку“ в Minecraft! Если где-то есть вы, значит, там должны быть и мы. Залетайте, исследуйте карту и, конечно же, играйте в нашу мини-игру», — говорится в сообщении компании.
В игре воссоздали стандартный интерьер магазинов сети: стеллажи с продуктами, кассы и сотрудников. IP-адрес сервера: 217.149.30.60
Недавно стало известно, что в 2027 году в Лондоне появится парк развлечений по Minecraft. Площадка станет первым в истории тематическим парком, основанным на этой популярной видеоигре. Планируются горки, интерактивные квесты, игровые площадки из блоков, а также тематические магазины и рестораны.