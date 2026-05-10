В России построят первый частный космодром

Фото: NASA

Российская частная космическая компания Space Energy планирует в 2026 году начать строительство космодрома «Приморский». Об этом сообщает РИА «Новости».

Площадка будет расположена в Приморском крае. Отмечается, что в регионе есть безопасные зоны падения ступеней над морем и другие особенности, которые повышают энергоэффективность запусков.

Ожидается, что космодром позволит запускать до 50 легких ракет в год. «Инфраструктура изначально проектируется под сверхлегкие и легкие ракеты. Это позволяет существенно сократить стоимость эксплуатации, ускорить подготовку к миссиям и обеспечить высокую частоту запусков», — рассказали в компании.

Первый полет сверхлегкой ракеты-носителя «Орбита», разработанной Space Energy, планируется в 2027 году. Однако при успешной реализации проекта он может произойти уже в этом году.

