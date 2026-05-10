Умер автор романа «Звонок» Кодзи Судзуки

В Японии умер писатель Кодзи Судзуки — автор романа «Звонок» и один из главных авторов J-хоррора. Ему было 68 лет.
Как сообщает Kyodo, Судзуки скончался 8 мая от болезни в больнице Токио. Подробные причины смерти не приводятся.
Судзуки родился в 1957 году в Хамамацу. Он дебютировал в 1990 году с романом «Рай», за который получил премию Japan Fantasy Novel Award. Уже через год вышел «Звонок» — книга о проклятой видеокассете, посмотрев которую люди умирают. История стала одним из самых известных японских хорроров.
Продолжение «Звонка» — роман «Спираль» — принесло Судзуки премию имени Есикавы Эйдзи для молодых писателей. В 1998 году режиссер Хидэо Наката снял по «Звонку» одноименный фильм ужасов, который стал хитом и помог запустить мировую волну интереса к японскому хоррору.
Позже у «Звонка» появился американский ремейк Гора Вербински, а также адаптации в других странах. Среди других известных произведений Судзуки — «Темные воды» и «Променад богов». Последнюю работу писатель опубликовал в 2025 году.