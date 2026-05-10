Умер автор романа «Звонок» Кодзи Судзуки

Судзуки родился в 1957 году в Хамамацу. Он дебютировал в 1990 году с романом «Рай», за который получил премию Japan Fantasy Novel Award. Уже через год вышел «Звонок» — книга о проклятой видеокассете, посмотрев которую люди умирают. История стала одним из самых известных японских хорроров.