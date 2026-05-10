В Cyberpunk 2 сделают ставку на эмоциональные и сложные побочные квесты

CD Projekt Red раскрыла новые детали о Cyberpunk 2: судя по всему, в сиквеле сделают ставку на более эмоциональные и сложные побочные квесты. Об этом сообщает Vice.
О планах студии стало известно из вакансии старшего нарративного дизайнера для работы над продолжением Cyberpunk 2077. В описании говорится, что специалист будет создавать квесты и истории, основанные на персонажах и мире игры, а сама роль связана с «нарративным эмоциональным дизайном» и визуальным скриптингом.
Ассоциированный геймдиректор Cyberpunk 2 Павел Саско рассказал в X, какие квесты команда считает ориентиром для будущей игры. Среди примеров он назвал «Кровавого барона» из «Ведьмака 3», а также а также «Грешника» и «Бунраку» из Cyberpunk 2077.
Все три задания известны сложными моральными дилеммами и драматичными сюжетами. В «Кровавом бароне» игрок расследует исчезновение семьи местного правителя, постепенно узнавая о домашнем насилии и его последствиях. «Грешник» в Cyberpunk 2077 рассказывает о корпорации, которая хочет транслировать последние дни заключенного в прямом эфире.
Подробностей о Cyberpunk 2 пока немного. По слухам, игра может выйти не раньше 2030 года. Сообщалось также, что в ней может появиться второй город: создатель настольной Cyberpunk Майк Пондсмит описывал его как что-то менее похожее на «Бегущего по лезвию» и больше напоминающее Чикаго, «в котором все пошло не так».
При этом Найт-Сити, вероятно, останется одной из главных локаций продолжения. Ранее по вакансиям CD Projekt Red также предполагали, что в игре могут появиться онлайн-режимы.
Оригинальная игра Cyberpunk 2077 увидела свет в конце 2020 года. Действие разворачивается в футуристичном городе Найт-Сити, в котором у игрока есть полная свобода действий. Одного из ключевых героев озвучил Киану Ривз, персонаж был смоделирован по движениям и мимике актера и был на него очень похож внешне. Ривз выступил в роли рокера с кибернетической серебряной рукой, который помогает главному герою выжить.