Круизное судно со вспышкой хантавируса прибыло к Тенерифе

Круизное судно MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыло к испанскому острову Тенерифе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные портала движения судов VesselFinder.
Людей доставят на берег в промышленный порт Гранадилья, вдали от жилых районов. По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, пассажиров перевезут в герметичных охраняемых машинах через оцепленный коридор, а затем сразу отправят в родные страны.
Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что Бельгия, Франция, Германия, Ирландия и Нидерланды направят самолеты для эвакуации своих граждан. Еще два борта предоставит Евросоюз — для жителей других европейских стран. США и Великобритания также выразили готовность организовать рейсы для своих граждан.
По словам Гранде-Марласки, пассажиры не смогут покинуть судно, пока их рейсы не будут готовы к вылету. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия уточнила, что эвакуации подлежат все пассажиры и 17 членов экипажа. Еще 30 членов экипажа останутся на борту и отправятся в Нидерланды вместе с судном.
Всего хантавирус на борту выявили у восьми человек. Трое пассажиров умерли, еще один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Чтобы не допустить распространения инфекции, пассажирам предписали оставаться в каютах. Инкубационный период хантавируса может длиться несколько недель, что осложняет быстрое выявление новых случаев.
MV Hondius вышел из аргентинского города Ушуайя в апреле и направился к Канарским островам. На борту находятся около 150 человек — в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Среди экипажа есть один россиянин.
Хантавирусы — это группа зоонозных вирусов, которые чаще всего переносят грызуны. ВОЗ указывает летальность ханатавирусных инфекций в 1–15% для Азии и Европы и до 50% для Северной и Южной Америки.