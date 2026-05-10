Круизное судно со вспышкой хантавируса прибыло к Тенерифе

В Cyberpunk 2 сделают ставку на эмоциональные и сложные побочные квесты
Имоджен Путс и Джон Рейнолдс сыграют главные роли в сериале «Секс-преступники»
Шон Леви снимет новый фантастический фильм для Netflix
Международная федерация журналистов исключила Союз журналистов России из организации
Документальный фильм о воссоединении Oasis выйдет в мировой прокат и на Disney+
Кэти Перри, Future и Anitta выступят на открытии ЧМ-2026 в США
В Москве после холодных выходных снова ожидается потепление до +20 градусов
Финансовые директора и риелторы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами Петербурга
В России создали приложение для пациентов с хронической болезнью почек
Назван топ-5 самых продаваемых книг о Великой Отечественной войне
На западе Москвы появятся новая зеленая зона и пешеходный маршрут
Стало известно, какой гонорар получили Стрип, Хэтэуэй и Блант за съемки в «Дьявол носит Prada-2»
В Москве сняли ограничения на мобильный интернет после Дня Победы
Официальную игру по «Паранормальному явлению» отменили из-за конфликта с Paramount
Сотрудников круизных лайнеров Disney задержали в США по делу о детской эксплуатации
Брат Эпштейна назвал подделкой предсмертную записку финансиста
На Красной площади прошел парад Победы
В Италии зарегистрировали первый случай ИИ-зависимости
В центре Москвы в День Победы перекрыли несколько улиц
Рене Зеллвегер, Сисси Спейсек и Миа Триплтон сыграют в драме «Женщина на солнце»
Кристен Стюарт станет продюсером документального фильма о режиссере Барбаре Хаммер
Фильмам с использованием ИИ разрешили участвовать в борьбе за «Золотые глобусы». Но не ИИ-актерам
Начались съемки мини‑сериала «Hamburg Days» о ранних годах The Beatles
В Южной Корее робот впервые стал буддийским монахом
Памела Андерсон и Дебора Харри снимутся в комедии «Майтрейя»
СМИ: Бонни Тайлер оказалась в коме после разрыва аппендикса
Джейн Фонда сыграет сестру Джона Кеннеди в политическом триллере «Прекращение огня»
Билли Айлиш выступила в защиту зрителей, которые снимают концерты на телефоны

Круизное судно со вспышкой хантавируса прибыло к Тенерифе

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Oceanwide Expeditions

Круизное судно MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыло к испанскому острову Тенерифе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные портала движения судов VesselFinder.

Людей доставят на берег в промышленный порт Гранадилья, вдали от жилых районов. По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, пассажиров перевезут в герметичных охраняемых машинах через оцепленный коридор, а затем сразу отправят в родные страны.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что Бельгия, Франция, Германия, Ирландия и Нидерланды направят самолеты для эвакуации своих граждан. Еще два борта предоставит Евросоюз — для жителей других европейских стран. США и Великобритания также выразили готовность организовать рейсы для своих граждан.

По словам Гранде-Марласки, пассажиры не смогут покинуть судно, пока их рейсы не будут готовы к вылету. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия уточнила, что эвакуации подлежат все пассажиры и 17 членов экипажа. Еще 30 членов экипажа останутся на борту и отправятся в Нидерланды вместе с судном.

Всего хантавирус на борту выявили у восьми человек. Трое пассажиров умерли, еще один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Чтобы не допустить распространения инфекции, пассажирам предписали оставаться в каютах. Инкубационный период хантавируса может длиться несколько недель, что осложняет быстрое выявление новых случаев.

MV Hondius вышел из аргентинского города Ушуайя в апреле и направился к Канарским островам. На борту находятся около 150 человек — в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Среди экипажа есть один россиянин.

Хантавирусы — это группа зоонозных вирусов, которые чаще всего переносят грызуны. ВОЗ указывает летальность ханатавирусных инфекций в 1–15% для Азии и Европы и до 50% для Северной и Южной Америки. Мы подробно писали об этой болезни и обстановке на борту MV Hondius.

Расскажите друзьям
Теги:
ВОЗЕС