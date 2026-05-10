Имоджен Путс и Джон Рейнолдс сыграют главные роли в сериале «Секс-преступники»

Проект для Prime Video основан на одноименном комиксе Image Comics Мэтта Фрэкшена и Чипа Здарски, который впервые опубликован в 2013 году. В центре сюжета ― девушка Сьюзи и ее парень Джо, у которых есть необычная суперспособность: испытывая оргазм, они умеют останавливать время. Пара решает использовать эту способность, чтобы грабить банки.