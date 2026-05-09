В Москве после холодных выходных снова ожидается потепление до +20 градусов

В Москве после похолодания с 12 мая прогнозируется облачная погода и небольшие дожди. Температура воздуха может снова превысить +20 градусов, сообщила «Интерфаксу» ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
По словам синоптика, 12 мая столбики термометров ночью покажут от +6 до +11 градусов, днем — от +16 до +21 градуса. 13 мая днем потеплеет до +23 градусов. «В последующие дни у нас погода существенно не изменится», — сказала Макарова.
С 8 мая в Москве наблюдается похолодание. 9 мая днем столбики термометров после 30-градусной жары опустились +15 градусов.