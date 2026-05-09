Назван топ-5 самых продаваемых книг о Великой Отечественной войне

Ко Дню Победы сеть «Читай-город» определила топ-5 самых популярных книг у россиян о Великой Отечественной войне. Сотрудники назвали романы, которые покупали чаще всего за последний год.
Первое место заняла книга «А зори здесь тихие…» Бориса Васильева. Это повесть о судьбах пяти самоотверженных девушек-зенитчиц и их командира во время Великой Отечественной войны. На второй строчке оказалось еще одно произведение автора — «В списках не значился» о защитниках Брестской крепости в начале ВОВ.
На третьем месте оказалась книга «Момент истины» Владимира Богомолова о работе советской контрразведки. На четвертой строчке расположилась «Война. Мифы СССР 1939–1945» Владимира Мединского, а на пятом — «Воспоминания маршала. Полная версия» Константина Рокоссовского.
9 мая 2026 года отмечается 81-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. На Красной площади прошел парад в честь праздника.