Финансовые директора и риелторы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами Петербурга

В Петербурге самыми высокооплачиваемыми специалистами стали финансовые директора и агенты по недвижимости. По данным hh.ru, доход таких специалистов превышает 250 тыс. рублей в месяц.
Коммерческим директорам работодатели предлагают в среднем 234 тыс. рублей, а руководителям отделов продаж — около 200 тыс. Высокие зарплаты также зафиксированы у руководителей маркетинга и рекламы — по 185 тыс. рублей.
Операционные директора, технические директора и DevOps-инженеры могут рассчитывать примерно на 180 тыс. рублей в месяц. В десятку самых высокооплачиваемых профессий также вошли главный инженер проекта и руководитель строительного проекта.
По словам аналитиков, спрос на управленческие и технологические кадры в Петербурге продолжает расти. Средняя предлагаемая зарплата в городе в апреле 2026 года достигла 92,4 тыс. рублей, что на 9% больше, чем годом ранее.
Самыми прибыльными сферами в Петербурге стали высший менеджмент, автомобильный бизнес и консалтинг. Еще высокие зарплаты зафиксировали в IT, строительстве, логистике, добыче сырья и сельском хозяйстве.