Стало известно, какой гонорар получили Стрип, Хэтэуэй и Блант за съемки в «Дьявол носит Prada-2»

В Variety выяснили, сколько денег получили Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант за участие в фильме «Дьявол носит Prada-2». Создатели рассказали, что важнее всего им было вернуть в ленту Мэрил Стрип, которая сыграла в первой части редактора модного журнала Миранду Пристли.
Источники сообщили, что 21-кратная номинантка на премию «Оскар» получила 12,5 млн долларов за сиквел. Однако актриса позаботилась и о своих коллегах и поставила условие: Энн Хэтэуэй и Эмили Блант должны получить такой же гонорар, что и она. В итоге актрисам действительно заплатили по 12,5 млн долларов за возвращение к своим персонажам. «Это благородный поступок со стороны Стрип, который отдает дань уважения трио, которое сделало первый „Дьявол носит Prada“настоящим хитом“, — говорится в сообщении.
Помимо восьмизначных гонораров, все три актрисы получили внушительные бонусы за кассовые сборы — эти выплаты будут расти вместе с кассовыми сборами фильма. Несмотря на то, что подобные поощрения — стандартная практика для звезд такого уровня, благодаря феноменальному успеху сиквела они уже начали приносить реальный доход. По информации источников, при сохранении текущего уровня популярности фильма, заработок каждой из героинь может превысить 20 миллионов долларов.
В зарубежном прокате «Дьявол носит Prada-2» появился 1 мая 2026 года, а в российском фильм выйдет только 12 мая. В центре сюжета второй части — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант. В ленте также снялся Стэнли Туччи.