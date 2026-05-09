В России создали приложение для пациентов с хронической болезнью почек

Специалисты Сеченовского университета разработали мобильное приложение для людей с хронической болезнью почек. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, сервис поможет пациентам контролировать питание, следить за показателями здоровья и отсрочить необходимость диализа. Приложение рассчитывает индивидуальные нормы белков, жиров, углеводов и суточной калорийности на основе показателей креатинина и мочевины.
Пользователь может самостоятельно составлять рацион, выбирая продукты и их количество, а система покажет пищевую ценность блюда и необходимый минимум калорий в день.
По словам разработчиков, правильная диета помогает снизить нагрузку на почки и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Сейчас пациенты чаще всего пользуются обычными таблицами или калькуляторами, которые не учитывают особенности заболевания.
Перед началом работы в приложении пользователь заполняет личный кабинет, указывая персональные данные и медицинские показатели. После этого приложение автоматически определяет стадию болезни и формирует персональные рекомендации.