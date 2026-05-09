Официальную игру по «Паранормальному явлению» отменили из-за конфликта с Paramount

Разработка официальной игры по франшизе «Паранормальное явление» была остановлена. Создатель проекта Брайан Кларк рассказал, что студия Paramount отказалась дать команде дополнительное время на доработку.
Игра под названием Paranormal Activity: Threshold была анонсирована в 2024 году и должна была выйти уже в этом году. В марте разработчики даже показали демоверсию на выставке PAX East, но теперь проект официально закрыт.
По словам Кларка, во время работы стало понятно, что игре требуется больше времени, чтобы довести ее до нужного уровня качества. Издатель DreadXP поддержал просьбу о переносе сроков, но Paramount не согласилась продлевать разработку.
После этого команда решила отказаться от проекта, чтобы не выпускать недоработанную версию игры. Страница игры уже исчезла из Steam.
Paranormal Activity: Threshold задумывался как хоррор на выживание во вселенной «Паранормального явления». Игрокам обещали несколько временных линий, разные концовки и систему, при которой каждое прохождение отличалось бы от предыдущего.
По сюжету супруги Дэниел и Джессика Стюарт покупают старый дом и начинают снимать ремонт на камеру. Вскоре они находят в стенах странные символы и предметы и понимают, что в доме есть нечто потустороннее.