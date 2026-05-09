На Красной площади прошел Парад Победы

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В Москве завершился парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Агентство городских новостей «Москва». 

Перед парадом под звуки оркестра на Красную площадь торжественно внесли государственный флаг России и легендарное Знамя Победы. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев, принимал парад министр обороны Андрей Белоусов.

На параде присутствовали и лидеры иностранных государств — президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.

Перед началом прохождения войск по Красной площади президент России Владимир Путин выступил с торжественной речью. Он поздравил россиян с Днем Победы.

«Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях, для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному, беспощадному злу», — сказал Путин.

В составе пешей колонны по Красной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ. Суворовцы и нахимовцы в этом году в параде не участвовали в связи с оперативной обстановкой. Военной техники также не было на параде впервые за 19 лет.

Во время трансляции парада показали работу военнослужащих Вооруженных сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-морского флота. В ходе авиационной части над Москвой пролетели самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершение парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасили небо Москвы в цвета российского флага.

Из-за праздничных мероприятий в столице перекрыли ряд улиц и набережных. 9 мая в Москве также ограничили доступ к мобильному интернету, в том числе к «белому списку» сайтов, а также к сервисам обмена СМС. 

