В Италии зарегистрировали первый случай ИИ-зависимости

В Италии впервые зафиксировали случай зависимости от искусственного интеллекта. Об этом пишет газета Gazzettino со ссылкой на государственную службу по работе с зависимостями (SERD).

Речь идет о девушке в возрасте около 20 лет, которая долгое время общалась только с ИИ-ботом. Нейросеть научилась подстраиваться под ее эмоциональные запросы и постепенно стала для нее «источником безопасности и понимания, словно настоящий друг». В итоге пациентка практически полностью перестала общаться с настоящими людьми.

«Токсичная дружба (если это можно так назвать) со временем превратилась в зависимость: это первый случай "зависимости от ИИ", взятый под наблюдение в службе по лечению зависимостей Ulss 3 Венеции», — говорится в сообщении.

Главврач медучреждения Лаура Суарди отметила, что случай зависимости от ИИ был предсказуем: специалисты ожидали появления подобных поведенческих проблем. Она пояснила, что в процессе взаимодействия ИИ подстраивается под пользователя и начинает выдавать те ответы, которые тот хочет услышать.

Недавно аналитики выяснили, что почти 40% опрошенных россиян обсуждают с искусственным интеллектом свои отношения и конфликты. Чаще всего это делают люди 18−24 лет. Каждый десятый использует ИИ, чтобы симулировать живое общение. Свободные люди ищут в искусственном интеллекте поддержку (45%), рефлексию (45%) и общения (22%).

