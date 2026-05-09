В центре Москвы в День Победы перекрыли несколько улиц

9 мая отмечается 81-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В 10.00 на Красной площади состоится Парад Победы. В связи с праздничными мероприятиями в центре Москвы ограничили движение на ряде улиц и набережных, сообщается на сайте mos.ru.
С 05.00 до окончания мероприятия нельзя проехать по улице Тверской от улицы Моховая до Тверского бульвара, по Моховой — от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, по Большой Никитской улице — от улицы Моховая до Романова переулка, по Улице Петровка — от Дмитровского переулка до Театрального проезда, по Садовнической улице — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, по Гончарной набережной — от Гончарного проезда до Котельнической набережной, по Садовнической набережной — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, по Пречистенской набережной — от Кремлевской набережной до Соймоновского проезда.
Движение также перекрыли на улицах Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка, на Москворецкой, Кремлевской, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Котельнической, Болотной, Кадашевской набережных, в Фалеевском, Лубочном, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках, в Китайгородском, Театральном и Соймоновском проездах, на Старой, Новой и Болотной площадях и на Большом Москворецком и Чугунном мостах.
Помимо этого, до 23.59 9 мая на участках временных перекрытий запрещена парковка. Возможно временное закрытие подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу.
Ограничена и работа метро. С 05.30 и до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров. В зонах проведения праздничных мероприятий действуют транспортные ограничения: работа сервисов проката электросамокатов и велосипедов временно приостановлена, а въезд для такси и автомобилей каршеринга полностью закрыт.