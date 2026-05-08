Рене Зеллвегер, Сисси Спейсек и Миа Триплтон сыграют в драме «Женщина на солнце»

Афиша Daily
Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Рене Зеллвегер («Дневник Бриджет Джонс», «Чикаго») снимется в драме «Женщина на солнце» («A Woman in the Sun») вместе с Мией Триплтон («Финикийская схема») и Сисси Спейсек («Кэрри»). Об этом сообщил Variety.

Проект станет режиссерским дебютом сценаристки Джулии Кокс, работавшей над фильмом «Дайана Найэд». Производство профинансируют компании Black Bear и Artist Equity совместно с Big Picture Co. Премьера запланирована на 2027 год.

Картина расскажет о месяце из жизни Клэр Китинг — барменши с острова Нантакет, где средний класс стремительно сокращается. Когда мать героини заболевает, а ее дочь возвращается домой, привычный мир Клэр рушится.

Будущий фильм описывается как многопоколенческая история, которая исследует красоту, боль и иронию глубокой любви к другим людям. По сюжету, героине предстоит столкнуться с прошлым и взять ответственность за будущее.

Зеллевегер станет продюсером ленты наряду с Кармеллой Казинелли, Ким Рот и Грегом Гертменианом. Съемки стартуют в сентябре 2026 года. Black Bear представит проект международным покупателям на Каннском кинорынке.

«Сценарий — настоящее сокровище, а режиссерские инстинкты Джулии выделяют ее как восходящего кинематографиста. Не можем дождаться начала съемок», — поделилась Зеллвегер. 
 

