Рене Зеллвегер, Сисси Спейсек и Миа Триплтон сыграют в драме «Женщина на солнце»

Рене Зеллвегер («Дневник Бриджет Джонс», «Чикаго») снимется в драме «Женщина на солнце» («A Woman in the Sun») вместе с Мией Триплтон («Финикийская схема») и Сисси Спейсек («Кэрри»). Об этом сообщил Variety.
Проект станет режиссерским дебютом сценаристки Джулии Кокс, работавшей над фильмом «Дайана Найэд». Производство профинансируют компании Black Bear и Artist Equity совместно с Big Picture Co. Премьера запланирована на 2027 год.
Картина расскажет о месяце из жизни Клэр Китинг — барменши с острова Нантакет, где средний класс стремительно сокращается. Когда мать героини заболевает, а ее дочь возвращается домой, привычный мир Клэр рушится.
Будущий фильм описывается как многопоколенческая история, которая исследует красоту, боль и иронию глубокой любви к другим людям. По сюжету, героине предстоит столкнуться с прошлым и взять ответственность за будущее.
Зеллевегер станет продюсером ленты наряду с Кармеллой Казинелли, Ким Рот и Грегом Гертменианом. Съемки стартуют в сентябре 2026 года. Black Bear представит проект международным покупателям на Каннском кинорынке.
«Сценарий — настоящее сокровище, а режиссерские инстинкты Джулии выделяют ее как восходящего кинематографиста. Не можем дождаться начала съемок», — поделилась Зеллвегер.