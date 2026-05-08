Фильмам с использованием ИИ разрешили участвовать в борьбе за «Золотые глобусы». Но не ИИ-актерам

Фото: @goldenglobes

Организаторы премии «Золотой глобус» разрешили участвовать в борьбе за награды фильмам, сериалам и подкастам, при создании которых использовался искусственный интеллект. Об этом рассказали в обновленных правилах премии. 

Престижные призы смогут получить проекты с ИИ, но только в том случае, если ключевые решения в них принимали люди. Кроме того, претендовать на награды не смогут работы с участием сгенерированных актеров.

Технологии допустимы как вспомогательный инструмент в работе, считают в Голливудской ассоциации иностранной прессы. Но авторство должно сохраняться за реальными творческими единицами, постановили члены организации. 

Кадры с настоящими актерами, чья игра отредактирована с помощью ИИ, проблемой не станут. А вот цифровые копии артистов и синтезированные голоса будут поводом для дисквалификации номинантов на «Золотой глобус».

Комитет «Золотого глобуса» предупредил, что может дополнительно проверять участников конкурса. Он будет запрашивать информацию о производстве тех или иных проектов. Если авторы не предоставят такие данные, их работу не номинируют.

Ранее Американская киноакадемия ввела подобные правила для «Оскара». В актерских и сценарных номинациях этой премии также могут быть представлены только люди, указанные в титрах фильмов.

