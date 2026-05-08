Начались съемки мини‑сериала «Hamburg Days» о ранних годах The Beatles

Фото: Mirrorpix/Getty Images

Телекомпании W&B Television, Turbine Studios и AGC Television объявили о начале съемок сериала «Hamburg Days», который будет посвящен группе The Beatles. Шоу будут снимать в Гамбурге, Мюнхене и Ливерпуле, пишет The Holywood Reporter.

Сериал расскажет о становлении ливерпульской четверки до славы и выступлениях в ночных клубах Германии в 1960-х годах. Объявлены также и исполнители главных ролей.

Рис Мэннион сыграет Джона Леннона, Эллис Мерфи — Пола Маккартни, Харви Бретт — Джорджа Харрисона, Патрик Гилмор — Пита Беста, а Луи Ландау — Стюарта Сатклиффа, барабанщика группы, который ушел из коллектива, прежде чем его место занял Ринго Старр. В шестисерийном шоу также снимутся Луна Джордан, Каспер фон Бюлов, Лаура Тонке, а также Тристан Пюттер и Макс фон дер Гребен.

Сериал вдохновлен автобиографией Клауса Формана. Шоураннером стал Кристиан Швохов, а главным сценаристом — Джейми Каррагер («Наследники»).

Недавно Пол Маккартни записал альбом «The Boys of Dungeon Lane». В него вошла песня, записанная вместе с его коллегой по группе The Beatles Ринго Старром.

