Начались съемки мини‑сериала «Hamburg Days» о ранних годах The Beatles

Телекомпании W&B Television, Turbine Studios и AGC Television объявили о начале съемок сериала «Hamburg Days», который будет посвящен группе The Beatles. Шоу будут снимать в Гамбурге, Мюнхене и Ливерпуле, пишет The Holywood Reporter.
Сериал расскажет о становлении ливерпульской четверки до славы и выступлениях в ночных клубах Германии в 1960-х годах. Объявлены также и исполнители главных ролей.
Рис Мэннион сыграет Джона Леннона, Эллис Мерфи — Пола Маккартни, Харви Бретт — Джорджа Харрисона, Патрик Гилмор — Пита Беста, а Луи Ландау — Стюарта Сатклиффа, барабанщика группы, который ушел из коллектива, прежде чем его место занял Ринго Старр. В шестисерийном шоу также снимутся Луна Джордан, Каспер фон Бюлов, Лаура Тонке, а также Тристан Пюттер и Макс фон дер Гребен.
Сериал вдохновлен автобиографией Клауса Формана. Шоураннером стал Кристиан Швохов, а главным сценаристом — Джейми Каррагер («Наследники»).
Недавно Пол Маккартни записал альбом «The Boys of Dungeon Lane». В него вошла песня, записанная вместе с его коллегой по группе The Beatles Ринго Старром.