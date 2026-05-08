Памела Андерсон и Дебора Харри снимутся в комедии «Майтрейя»

Фото: The Match Factory

Памела Андерсон («Голый пистолет») и Дебора Харри («Лак для волос») получили главные роли в комедии «Майтрейя». Начало съемок запланировано на конец 2026 года, пишет Deadline.

В центре сюжета — набирающая популярность целительница по имени Майтрейя. Внезапно ей звонит ее сестра Моника и говорит, что их отец умирает. Вместо того чтобы остаться дома с ним, Майтрейя привозит свою семью на конференцию в Индию, чтобы проверить свои теории исцеления. Параллельно с этим она тайно собирает материал для следующей книги.

Режиссером выступит номинированный на премию «Эмми» Джонатан Крайсел («Портландия»). Сценарий напишет номинированный  на премию BAFTA Сэмюэл Д.Хантер ( «Кит» ). Продюсерами станут Берт Хамелинк, Майкл Сагол и Эллисон Хиронака, а также Даника Радованова.

Недавно Андерсон снялась в фильме «Подрезка кустов роз». Лента поставлена по мотивам драмы «Кулаки в кармане» Марко Беллоккьо. Главную роль в картине исполнил Каллум Тернер («Вечность», «Эмма»).

