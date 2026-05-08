СМИ: Бонни Тайлер оказалась в коме после разрыва аппендикса

Тайлер попала в больницу в Португалии из-за аппендицита. Аппендикс артистки разорвался, сообщил таблоид The Sun со ссылкой на подругу звезды Либерто Меалхи.
По ее словам, Тайлер почувствовала себя плохо во время концерта в Лондоне и обратилась к местному врачу. Тот не обнаружил у певицы ничего подозрительного, и та уехала к себе домой в Алгарве.
Уже в Португалии артистка почувствовала сильные боли в животе. Два дня спустя, как поделилась Меалхи, Тайлер обратилась в частную больницу. Оттуда ее в срочном порядке отправили в больницу в Фару.
Оказалось, что у певицы лопнул аппендикс, и ей потребовалась экстренная операция. Она, как сообщали представители Тайлер, прошла успешно. Это было, согласно сообщениям СМИ, еще в конце апреля.
Но в мае состояние Бонни неожиданно ухудшилось из-за генерализованной инфекции. Ее ввели в искусственную кому в отделении интенсивной терапии. Артистку лечат высокими дозами антибиотиков.
Рядом с Тайлер, как отметила Меалхи, постоянно находится муж Роберт Салливан. Он проводит дни у больничной койки жены и уходит домой только на ночь, заверила собеседница The Sun.
«Он очень благодарен врачам и медсестрам больницы в Фару и считает, что если бы Бонни осталась в Соединенном Королевстве, ее бы здесь уже не было», — добавила Либерто.