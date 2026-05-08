Билли Айлиш выступила в защиту зрителей, которые снимают концерты на телефоны

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @billieeilish

Билли Айлиш поддержала поклонников, которых критиковали за то, что они снимают на телефоны ее концерты в туре «Hit Me Hard and Soft». Певица заявила, что не видит в этом ничего плохого, пишет NME.

«Мое поколение и поколения младше нас любят  снимать все на видео. Я только и делаю, что снимаю и фотографирую все подряд, постоянно», — сказала она.

Айлиш отметила, что люди используют мобильники, чтобы иметь возможность пересмотреть концерт и снова испытать те же эмоции. «Когда я была молода и ходила на концерты или фестивали, я снимала каждую минуту происходящего на видео, а потом пересматривала все снятые кадры снова и снова. Я думаю, это не стоит недооценивать. Важная часть культуры — это то, что мы все сидим в своих чертовых телефонах!» — отметила Билли.

Двукратная обладательница премии «Оскар» обрела популярность в интернете в конце 2010-х благодаря своему вирусному треку «Ocean Eyes». Айлиш заявила, что во многом обязана своим успехом взаимодействию молодежи в цифровом пространстве.

«У меня не было бы карьеры без интернета. Не было бы поклонников и тех связей, которые у меня есть сейчас», — рассказала певица. Она также признала, что у социальных сетей есть огромные минусы и темная сторона.

Российский музыкант Егор Крид не согласен с позицией Айлиш. Недавно он обиделся на зрителей за то, что те снимали его на телефоны вместо того, чтобы петь и танцевать. В соцсетях поступок Егора не оценили и растащили на мемы. 

