Синоптик: 30-градусная жара вернется в Москву только летом

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Период теплой погоды до +30 градусов завершился в Москве и вернется только летом. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что небывалая для 7 мая жара была зафиксирована и в Подмосковье. В Можайске температура поднялась до +28,5 градуса, побив рекорд 1967 года, а в Коломне столбики термометров достигли +30,9 градуса (предыдущий максимум того же года составлял +29,8 градуса). На главной метеостанции ВДНХ в Москве воздух прогрелся до +28,8 градуса, на Балчуге было +30 градусов, в Тушино — +28,9 градуса, в Строгино — +29,3, в районе МГУ — +29,3, в Бутово — +29,1.

В День Победы ночью и в первой половине дня в столице ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков. «Нижняя граница облачности составит 470–650 метров и выше, что позволит провести воздушную часть военного парада», — уточнил синоптик.

Порывы ветра будут достигать 3–8 метров в секунду. Температура воздуха в Москве ночью составит от +6 до +9 градусов, утром — до +13 градусов. Днем будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов.

10 и 11 мая днем на улице будет не выше +16 градусов. 11 мая пойдет дождь.

