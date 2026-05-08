Джесси Бакли и Пол Мескал воссоединятся в фильме «Держись за своих ангелов»
Синоптик: 30-градусная жара вернется в Москву только летом
Кинокампус Киностудии Горького запустит летние курсы для детей и взрослых
Роспотребнадзор: хантавирус Андес не опасен для россиян
Зои Кравиц раскритиковала Hulu из-за «пошлой» отсылки к Гарри Стайлзу
В Казани пройдет книжный фестиваль «Смены» ― с ярмаркой, лекциями и детской программой
LEGO официально разрешила собирать конструктор людям старше 99 лет
Фанаты «Реала» запустили петицию против Мбаппе. Ее подписали более 46 млн человек
В России закрасили черным страницы комикса
В Москве ограничили скорость движения курьеров
Реквизит со съемок «Гарри Поттера» оснастили чипами во избежание краж
Beat Film Festival откроется документальным дебютом Софии Копполы о Марке Джейкобсе
Шакира выпустит гимн чемпионата мира по футболу 2026 года
Рэпер Птаха возглавил масонскую ложу
Про Артура Пирожкова снимут байопик
ИИ-компании начали нанимать философов, чтобы они определяли ценности и поведение нейросетей
Брендан Фрейзер «делает все возможное», чтобы привести себя в форму для «Мумии-4»
Элайджа Вуд и Мелисса Бенуа появятся в финальном сезоне «Рая»
Silent Hill и Angry Birds вошли во Всемирный зал славы видеоигр
Россиянка взяла в заложники кота подруги и начала ее шантажировать
Билеты на Пикник Афиши начали продавать за 1 рубль для участников «СберСпасибо»
Трек The Chemical Brothers завирусился после выхода фильма «Вершина» с Шарлиз Терон
Шарлиз Терон снимется еще в одном фильме Бальтасара Кормакура
Бонни Тайлер ввели в искусственную кому
Орландо Блум появится в триллере о выживании «Reset» с Приянкой Чопрой
Шейлин Вудли сыграет в эротическом триллере «Помощник матери»
LEGO анонсировала восемь новых наборов по «Гарри Поттеру»
Оскар Айзек снимется в сериале Netflix, который спродюсирует Мартин Скорсезе

В Мьянме обнаружили гигантский рубин весом 2,2 килограмма

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Federal Voice News/YouTube

В Мьянме нашли гигантский рубин в 11 тыс. каратов. Он весит 2,2 килограмма и имеет превосходное качество, сообщила газета Global New Light of Myanmar.

Драгоценный камень обнаружили горняки в середине апреля. Находку сделали неподалеку от города Могок в регионе Верхий Мандалай. Хотя камень почти вдвое меньше рекордного по весу рубина, специалисты считают его более ценным.

Дело в цвете рубина. Камень имеет пурпурно‑красный оттенок с желтоватым подтоном, соответствует высокой цветовой категории, отличается умеренной прозрачностью и сильно отражающей поверхностью.

Мьянма поставляет до 90% всех рубинов, используемых в мире. Большинство из них происходят из районов Могок и Монг-Хсу. Драгоценные камни, как легально торгуемые, так и контрабандные, служат важным источником доходов для страны.

Правозащитные организации призывают ювелиров прекратить закупки камней из Мьянмы, поскольку эта отрасль на протяжении нескольких десятилетий финансирует военные правительства страны. Тем не менее продажи пока продолжаются. 
 

Расскажите друзьям