Роспотребнадзор: хантавирус Андес не опасен для россиян

Фото: Fusion Medical Animation/Unsplash

Ситуация с хантавирусными инфекциями в России остается стабильной и находится под постоянным контролем. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что хантавирусы хорошо изучены, а заражение происходит в основном от грызунов. Инфекция передается через частицы их экскрементов или слюны и может вызвать серьезные осложнения, поражающие почки или легкие.

Специалисты отметили, что хантавирусы способны вызывать две формы заболевания — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Последний встречается в Северной и Южной Америке, где есть соответствующие условия для его распространения, и вызывается вирусом Андес. Для жителей России же этот вариант инфекции угрозы не представляет.

«По заключению экспертов Роспотребнадзора, вероятность того, что хантавирусы, вызывающие ГЛПС, начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низкая», — говорится в сообщении. При этом специалисты продолжают следить за очагами инфекции в природе и проводить санитарный контроль на границе.

В Роспотребнадзоре добавили, что случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом фиксируются в России ежегодно с 1978 года, однако в последние 25 лет наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. «Система санитарного контроля готова к возможному завозу опасных вариантов хантавирусов из-за рубежа. Для этого в пунктах пропуска через государственную границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль, а для оценки рисков используется система „Периметр“», — добавляют специалисты.

Недавно вспышка хантавируса случилась на борту круизного корабля MV Hondius. Из-за болезни погибли уже трое пассажиров. Что известно о заболевании и ждеть ли мир новая пандемия, можно прочитать здесь.

