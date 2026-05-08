Джесси Бакли и Пол Мескал воссоединятся в фильме «Держись за своих ангелов»
Роспотребнадзор: хантавирус Андес не опасен для россиян
Зои Кравиц раскритиковала Hulu из-за «пошлой» отсылки к Гарри Стайлзу
LEGO официально разрешила собирать конструктор людям старше 99 лет
Фанаты «Реала» запустили петицию против Мбаппе. Ее подписали более 46 млн человек
В России закрасили черным страницы комикса
В Москве ограничили скорость движения курьеров
Реквизит со съемок «Гарри Поттера» оснастили чипами во избежание краж
Beat Film Festival откроется документальным дебютом Софии Копполы о Марке Джейкобсе
Шакира выпустит гимн чемпионата мира по футболу 2026 года
Рэпер Птаха возглавил масонскую ложу
Про Артура Пирожкова снимут байопик
ИИ-компании начали нанимать философов, чтобы они определяли ценности и поведение нейросетей
Брендан Фрейзер «делает все возможное», чтобы привести себя в форму для «Мумии-4»
Элайджа Вуд и Мелисса Бенуа появятся в финальном сезоне «Рая»
Silent Hill и Angry Birds вошли во Всемирный зал славы видеоигр
Россиянка взяла в заложники кота подруги и начала ее шантажировать
Билеты на Пикник Афиши начали продавать за 1 рубль для участников «СберСпасибо»
Трек The Chemical Brothers завирусился после выхода фильма «Вершина» с Шарлиз Терон
Шарлиз Терон снимется еще в одном фильме Бальтасара Кормакура
Бонни Тайлер ввели в искусственную кому
Орландо Блум появится в триллере о выживании «Reset» с Приянкой Чопрой
Шейлин Вудли сыграет в эротическом триллере «Помощник матери»
LEGO анонсировала восемь новых наборов по «Гарри Поттеру»
Оскар Айзек снимется в сериале Netflix, который спродюсирует Мартин Скорсезе
Мультсериал по «Охотникам за привидениями» выйдет в 2027 году
Певицу Бонни Тайлер госпитализировали в Португалии
Сэм Уортингтон в трейлере сериала «Я тебя найду»

В Казани пройдет книжный фестиваль «Смены» ― с ярмаркой, лекциями и детской программой

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

В Казани пройдет девятый Летний книжный фестиваль «Смены». Он состоится 13 и 14 июня в парке «Черное озеро», Национальной библиотеке Татарстана и Центре современной культуры «Смена». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В программе — книжная ярмарка с участием более 100 издательств, больше 90 событий, лекции, дискуссии, презентации книг, выставки, детско-семейный фестиваль «Смена Дети» и профессиональная школа-конференция «Книги меняют города» для работников книжной индустрии.

Образовательная программа впервые пройдет сразу в трех лекториях на «Черном озере» — в амфитеатре, летнем доме и шатре. В ней примут участие авторы, ученые, издатели, коллекционеры, медиаменеджеры, режиссеры, кураторы и представители креативных индустрий.

Часть событий объединят в тематические блоки. Среди них — программа о татаро-узбекских пересечениях в искусстве XX века, фестиваль японской и дальневосточной культуры «Заря», блок об исламской книжной культуре, разговоры о современной архитектуре, музыке, кино, футболе и музейных практиках.

На фестивале также представят будущую выставку «Смены» «Случай с художником. Неизвестный Константин Васильев», обсудят новую культуру Татарстана и итоги первой татарской переводческой резиденции, организованной «Сменой» и Домом творчества Переделкино.

На ярмарке будут представлены «Альпина», Ad Marginem, «Новое литературное обозрение», «МИФ», «Самокат», «Поляндрия», «Подписные издания», «Гараж», «Татарское книжное издательство», V-A-C, Tatlin и другие издательства и книжные магазины. Гости смогут купить книги без наценок.

Параллельно пройдет школа-конференция «Книги меняют города». В этом году ее посвятят маркетингу, коммуникациям, PR и работе с соцсетями в книжной индустрии. Заявки на участие принимаются до 24 мая.

Детская программа «Смена Дети» в этом году станет отдельным «фестивалем в фестивале» с лекторием, чилл-зоной, занятиями для детей и подростков, лабораториями, мастер-классами и разговорами для взрослых о детстве, образовании и городской среде.

На фестивале также впервые откроется поп-ап магазин локальных брендов «Витрина», пройдет маркет винила от магазина «Сияние» и казанских коллекционеров, появится лаунж-зона «Яндекс Книг» и киоск проекта «Дог-френдли Татарстан». Полное расписание доступно на сайте фестиваля.

Расскажите друзьям