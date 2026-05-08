В Казани пройдет книжный фестиваль «Смены» ― с ярмаркой, лекциями и детской программой

В Казани пройдет девятый Летний книжный фестиваль «Смены». Он состоится 13 и 14 июня в парке «Черное озеро», Национальной библиотеке Татарстана и Центре современной культуры «Смена». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
В программе — книжная ярмарка с участием более 100 издательств, больше 90 событий, лекции, дискуссии, презентации книг, выставки, детско-семейный фестиваль «Смена Дети» и профессиональная школа-конференция «Книги меняют города» для работников книжной индустрии.
Образовательная программа впервые пройдет сразу в трех лекториях на «Черном озере» — в амфитеатре, летнем доме и шатре. В ней примут участие авторы, ученые, издатели, коллекционеры, медиаменеджеры, режиссеры, кураторы и представители креативных индустрий.
Часть событий объединят в тематические блоки. Среди них — программа о татаро-узбекских пересечениях в искусстве XX века, фестиваль японской и дальневосточной культуры «Заря», блок об исламской книжной культуре, разговоры о современной архитектуре, музыке, кино, футболе и музейных практиках.
На фестивале также представят будущую выставку «Смены» «Случай с художником. Неизвестный Константин Васильев», обсудят новую культуру Татарстана и итоги первой татарской переводческой резиденции, организованной «Сменой» и Домом творчества Переделкино.
На ярмарке будут представлены «Альпина», Ad Marginem, «Новое литературное обозрение», «МИФ», «Самокат», «Поляндрия», «Подписные издания», «Гараж», «Татарское книжное издательство», V-A-C, Tatlin и другие издательства и книжные магазины. Гости смогут купить книги без наценок.
Параллельно пройдет школа-конференция «Книги меняют города». В этом году ее посвятят маркетингу, коммуникациям, PR и работе с соцсетями в книжной индустрии. Заявки на участие принимаются до 24 мая.
Детская программа «Смена Дети» в этом году станет отдельным «фестивалем в фестивале» с лекторием, чилл-зоной, занятиями для детей и подростков, лабораториями, мастер-классами и разговорами для взрослых о детстве, образовании и городской среде.
На фестивале также впервые откроется поп-ап магазин локальных брендов «Витрина», пройдет маркет винила от магазина «Сияние» и казанских коллекционеров, появится лаунж-зона «Яндекс Книг» и киоск проекта «Дог-френдли Татарстан». Полное расписание доступно на сайте фестиваля.